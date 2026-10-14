Langlois se renforce en santé et sécurité au travail

Une avocate d'expérience rejoint le groupe de droit du travail et de l'emploi de Langlois. Qui est-elle?



Isabelle Montpetit - source : Langlois

Me Isabelle Montpetit arrive chez Langlois, forte de 25 années d’expérience en droit du travail et de l’emploi

Admise au Barreau en 2001, l’avocate s’est spécialisée en santé et sécurité au travail. Sa pratique couvre la gestion des lésions professionnelles, la prévention et la conformité, ainsi que l’imputation des coûts.

Me Montpetit vient d’accomplir près de deux décennies au sein de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), où elle a dirigé la Mutuelle de prévention, qui compte près de 1 000 membres. Elle accompagnait les membres-employeurs dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action en matière de prévention, ainsi que dans le contrôle et la gestion des coûts liés aux dossiers.

Chez Langlois, Me Isabelle Montpetit conseille ses clients sur les différents aspects du droit du travail et de l’emploi, notamment la gestion de l’invalidité et l’absentéisme, la gestion disciplinaire et administrative, le harcèlement psychologique, de même que l’équité salariale. Elle offre un accompagnement stratégique devant la CNESST et le Tribunal administratif du travail.

Me Montpetit détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval, ainsi qu'un certificat en sciences de la consommation obtenu au sein de la même université.