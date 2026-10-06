McCarthy Tétrault crée un poste d'avocat-conseil pro bono

Le cabinet recrute son tout premier avocat-conseil dédié au pro bono...

Bennett Jensen - source : McCarthy

McCarthy Tétrault se dote d'un premier avocat-conseil dédié au pro bono. Le cabinet a confié ce poste inédit à Bennett Jensen, jusqu'ici directeur des affaires juridiques d'Egale Canada, organisme de défense des droits des personnes LGBTQI2S, rapporte Law Times.

Il se joindra aussi au groupe de litige du cabinet. Son mandat : renforcer les liens avec les partenaires communautaires, actuels et nouveaux, dans les dossiers d'intérêt public.

« L'innovation est l'une des valeurs fondamentales du cabinet, et cela s'étend à la façon dont nous offrons nos services pro bono », souligne Tom Sutton, leader du groupe Litige et règlement des différends. Il dit avoir hâte de voir comment la recrue « bâtira les liens entre nos groupes et nos clients », ce qui permettra d'appuyer davantage de programmes et d'initiatives. (traduction libre)

« Bennett portera ce service à un autre niveau. Son parcours est vraiment remarquable », ajoute le chef de l'inclusion du cabinet, Steeves Bujold.

Steeves Bujold - source : McCarthy

Diplômé en droit civil et en common law de l'Université McGill, Bennett Jensen a d'abord pratiqué le litige chez Paul, Weiss, à New York, où il a été chef adjoint de la pratique pro bono.

Il a ensuite travaillé au cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada. Il y a notamment appuyé l'adoption de l'interdiction criminelle des thérapies de conversion, selon la Fondation du droit de l'Ontario.

À Egale, il a piloté des interventions devant les tribunaux ontariens, entre autres sur les soins d'affirmation de genre pour les personnes non binaires et sur l'application de la Charte aux conseils scolaires. La Fondation du droit de l'Ontario lui a décerné son prix Guthrie en 2025.

Ce recrutement confirme le virage : chez les grands cabinets, le pro bono n'est plus seulement une affaire de bonne volonté individuelle, mais une fonction dotée d'un titulaire. McCarthy Tétrault figurait déjà en juillet parmi les grands cabinets honorés pour leur engagement pro bono par Canadian Lawyer. Un mouvement que l'on décrivait déjà il y a plus de dix ans : le pro bono, ça paye.