Qui sont les meilleurs cabinets et services juridiques pro bono?

Qui sont les meilleurs cabinets d'avocats et services juridiques pro bono au pays. Un rapport annuel nous les dévoile…

Le quatrième rapport spécial du magazine Canadian Lawyer, réalisé en collaboration avec Pro Bono Ontario (PBO), a récompensé cette année 17 cabinets d’avocats et services juridiques canadiens sélectionnés parmi un bassin de 33 candidatures.

Une institutionnalisation du bénévolat juridique

Pour établir ce palmarès « 5 étoiles », l'évaluation a porté sur l'étendue de l'infrastructure mise en place, la participation active des associés, l'intégration des heures pro bono dans les systèmes d'évaluation du rendement ainsi que les contributions globales aux organisations vouées à l'accès la justice.

Selon les conclusions du rapport, qui s'appuie sur l'analyse de quatre années de données, les lauréats de 2026 se distinguent par un engagement structurel et durable plutôt qu'occasionnel. L'accès à la justice est désormais intégré au cœur de la pratique de ces cabinets, et non simplement ajouté de manière superficielle.

Et comment se traduit cette tendance?

Implication de la direction : 92 % des répondants indiquent que des associés et des cadres supérieurs fournissent personnellement des services juridiques pro bono, s'impliquant activement au lieu de se limiter à un rôle de soutien.

92 % des répondants indiquent que des associés et des cadres supérieurs fournissent personnellement des services juridiques pro bono, s'impliquant activement au lieu de se limiter à un rôle de soutien. Mécanismes formels : 78 % des cabinets disposent de processus structurés pour identifier et évaluer les opportunités de bénévolat.

78 % des cabinets disposent de processus structurés pour identifier et évaluer les opportunités de bénévolat. Objectifs quantifiables : L'adoption d'objectifs chiffrés progresse, alors que 44 % des entreprises s'en fixent désormais en 2026, comparativement à seulement 15 % en 2023.

L'adoption d'objectifs chiffrés progresse, alors que 44 % des entreprises s'en fixent désormais en 2026, comparativement à seulement 15 % en 2023. Coordination dédiée : Malgré des fluctuations (65 % en 2023, puis une baisse à 55 % en 2025), 64,5 % des cabinets comptent aujourd'hui sur un personnel de coordination dédié.

Le rapport note toutefois que la capacité de temps des avocats demeure, et ce depuis la première année de l'enquête, le principal obstacle à la participation.

Un impact humain inestimable face à un besoin criant

Selon le rapport de Canadian Lawyer, environ 90 % des personnes qui contactent la ligne d'assistance juridique gratuite de Pro Bono Ontario déclarent s'adresser à un avocat pour la toute première fois de leur vie.

Les efforts collectifs portent néanmoins leurs fruits. En 2025, plus de 1 500 avocats ont participé à des projets de bénévolat (une hausse de 33 % par rapport à 2024), ce qui a permis de servir un nombre record de 38 480 clients, soit une augmentation de 16 % en un an. Au cours du seul premier trimestre de 2026, la ligne d'assistance a déjà reçu plus de 10 000 appels.

Le défi : élargir le modèle

Selon la présidente du conseil d’administration de PBO, Deb Templer, si le nombre croissant de cabinets qui investissent dans des structures pro bono formelles « témoigne d’un fort potentiel de croissance continue », le défi consiste désormais à étendre ces pratiques à un plus grand nombre de cabinets de taille moyenne et de cabinets spécialisés, souligne-t-elle dans un article de Canadian Lawyer publié le 26 juin.

Voici les 17 organisations honorées cette année, regroupées en quatre catégories :

Grandes entreprises (Grands cabinets)

Blake, Cassels & Graydon LLP

Borden Ladner Gervais LLP (BLG)

McCarthy Tétrault LLP

Norton Rose Fulbright Canada

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Entreprises moyennes (Cabinets de taille moyenne)

Adair Goldblatt Bieber LLP

Hunter Litigation Chambers (Cabinets de litige Hunter)

Lenczner Slaght LLP

Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP

Pink Larkin

Russell Alexander, avocats en droit familial collaboratif

Petites entreprises (Petits cabinets)

Edward J. Kafka Law Office

Ottawa District Injured Workers Group

PooranLaw

Services juridiques (Services juridiques internes)