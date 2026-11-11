Osler enrôle l'ex-commandant de la Marine royale!

Un vice-amiral à la retraite devient conseiller spécial chez Osler!



Ron Lloyd - source : Gouvernement du Canada

Osler, Hoskin & Harcourt a annoncé lundi l'arrivée du vice-amiral à la retraite Ron Lloyd, 35e commandant de la Marine royale canadienne, à titre de conseiller spécial. Établi au bureau de Vancouver, il épaulera les clients de l'initiative Défense et sécurité du cabinet.

Son mandat : éclairer les entreprises sur les grands chantiers du secteur, soit l'Agence de l'investissement pour la défense, le projet de loi C-40, le programme des retombées industrielles et technologiques et la politique « Achetez canadien ».

« L'approche du Canada en matière d'approvisionnement de défense connaît une transformation profonde », affirme Hugo-Pierre Gagnon, associé en droit des sociétés au bureau de Montréal et responsable de l'initiative Défense et sécurité d'Osler. Selon lui, l'expérience de la nouvelle recrue aidera les clients à évaluer les risques et les occasions qui en découlent.

« Je me joins à Osler pour mettre du vent dans les voiles de ces entreprises », lance pour sa part Ron Lloyd.

38 ans dans la Marine

Promu vice-amiral en juin 2016, Ron Lloyd a pris le commandement de la Marine royale canadienne le 23 juin de la même année. Il a cédé son poste en juin 2019, au terme d'une carrière navale de 38 ans, selon la Défense nationale.

Il a commandé une frégate, un destroyer ainsi que les flottes de l'Atlantique et du Pacifique. Au quartier général de la Défense nationale, il a notamment été directeur général du développement de la force maritime, chef du développement des forces et commandant adjoint de la Marine. Il a aussi été le premier dirigeant principal des données du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes, en plus d'assurer l'intérim au poste de vice-chef d'état-major de la défense.

Hugo-Pierre Gagnon - source : Osler

Depuis sa retraite, il conseille l'industrie et mène, comme fellow de l'Institut canadien des affaires mondiales, des recherches sur les obstacles institutionnels à la mise en œuvre des politiques gouvernementales.

Les cabinets se rangent en ordre de bataille

L'embauche survient alors que le cadre de l'approvisionnement militaire est en pleine refonte. Déposé le 6 octobre, le projet de loi C-40, ou Loi visant à renforcer le secteur de la défense du Canada, transformerait l'Agence de l'investissement pour la défense en société d'État et élargirait les règles d'approvisionnement, notamment par des exceptions aux appels d'offres concurrentiels et un pouvoir d'exclure des fournisseurs, comme l'expliquaient récemment des avocats de McMillan dans nos pages. Le texte est à l'étude au Comité permanent de la défense nationale depuis le 26 octobre.

Osler n'est pas seul à se positionner. La semaine dernière, Miller Thomson lançait son propre groupe national en défense, sécurité et aérospatiale, misant sur la hausse des dépenses fédérales dans le secteur.