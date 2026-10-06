Nominations

Un avocat en droit du sport

Un avocat en droit du sport
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-07 08:30:14

Commenter

Un avocat spécialisé en droit du sport change de cap dans sa carrière. Qui est-il?


Filip Mainville - source : LinkedIn

Après avoir amorcé sa carrière chez BLG, Me Filip Mainville donne une nouvelle direction à son parcours en se tournant vers le droit du sport.

Il rejoint Sportlex Group Inc. à titre d’avocat, où il accompagnera notamment des acteurs du milieu sportif dans différents enjeux juridiques.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il représentera et conseillera des fédérations sportives nationales devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, notamment dans des litiges liés à la sélection des athlètes et aux mesures disciplinaires.

Il sera également appelé à conseiller des organisations internationales dans des dossiers liés à l’antidopage dans le sport, ainsi qu’à accompagner diverses fédérations, tant nationales que régionales, sur des questions de gouvernance et sur différents enjeux organisationnels ou contractuels.


Avant de rejoindre Sportlex Group Inc., Filip Mainville évoluait au sein de l’équipe fusion et acquisition de BLG.

« Je tiens à remercier toute l'équipe chez Borden Ladner Gervais qui m'a si bien accueilli et m'a permis de développer des aptitudes que j'apporterai avec moi dans mon nouvel emploi », mentionne-t-il sur LinkedIn.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.

Partager cet article:

962
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Kugler Kandestin change de nom pour ses 100 ans
2.
De la Commission des droits au cabinet de PSPP
3.
Acquisition à 8,6 milliards $US pour Couche-Tard
4.
Le JBM dévoile ses Leaders de demain
5.
Mort du PDG de Savoura : la toxicologie sort de l'ombre
EMPLOIS

EN VEDETTE