Un avocat en droit du sport

Un avocat spécialisé en droit du sport change de cap dans sa carrière. Qui est-il?



Filip Mainville - source : LinkedIn

Après avoir amorcé sa carrière chez BLG, Me Filip Mainville donne une nouvelle direction à son parcours en se tournant vers le droit du sport.

Il rejoint Sportlex Group Inc . à titre d’avocat, où il accompagnera notamment des acteurs du milieu sportif dans différents enjeux juridiques.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il représentera et conseillera des fédérations sportives nationales devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada, notamment dans des litiges liés à la sélection des athlètes et aux mesures disciplinaires.

Il sera également appelé à conseiller des organisations internationales dans des dossiers liés à l’antidopage dans le sport, ainsi qu’à accompagner diverses fédérations, tant nationales que régionales, sur des questions de gouvernance et sur différents enjeux organisationnels ou contractuels.

Avant de rejoindre Sportlex Group Inc., Filip Mainville évoluait au sein de l’équipe fusion et acquisition de BLG.

« Je tiens à remercier toute l'équipe chez Borden Ladner Gervais qui m'a si bien accueilli et m'a permis de développer des aptitudes que j'apporterai avec moi dans mon nouvel emploi », mentionne-t-il sur LinkedIn.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.