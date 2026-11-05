Une nouvelle vague de sous-ministres

Geneviève Lajoie - source : LinkedIn



Le conseil des ministres a procédé à la nomination de cinq avocats dans la haute fonction publique provinciale.

Me Geneviève Lajoie est nommée sous-ministre adjointe au ministère de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française.

« Je suis honorée de poursuivre mon engagement au service de l’État québécois au sein de ce nouveau ministère mariant ce qui fait battre le cœur de notre identité collective, la langue française et la culture », réagit l’avocate, dans une publication sur LinkedIn.

Un peu plus tôt cette année, Me Lajoie avait été nommée sous-ministre adjointe de la promotion de la langue française, des partenariats et de la francophonie canadienne au ministère de la Langue française.

D’abord juriste à la Commission européenne à Strasbourg, elle est admise au Barreau du Québec en 2002. Elle rejoint alors le ministère de la Justice comme avocate légiste.

Me Lajoie effectue un passage comme avocate à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de 2008 à 2010. Elle revient ensuite au ministère de la Justice comme avocate légiste principale, avant d'être nommée coordonnatrice à la législation gouvernementale au bureau du ministre associé.

En 2018, l’avocate rejoint le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour occuper les fonctions de directrice du bureau du ministre et secrétaire générale, par intérim. Elle devient sous-ministre adjointe et rejoint en 2021 le ministère du Conseil exécutif.

En 2022, Me Geneviève Lajoie est nommée sous-ministre au ministère de la Langue française, d'abord chargée de l'exemplarité de l'État, puis des orientations stratégiques, des politiques, des partenariats et des affaires institutionnelles.

Me Lajoie détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international et transnational de l’Université Laval, en plus d’avoir étudié à l’Académie de droit international de La Haye et à l'École nationale d'administration publique (ÉNAP).

Nathaly Marcoux - source : LinkedIn

Me Nathaly Marcoux est nommée sous-ministre adjointe au ministère de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française.

Me Marcoux était sous-ministre adjointe au ministère de la Langue française depuis 2024, où elle était chargée de l'exemplarité de l'État et des orientations stratégiques.

Assermentée en 1995, Me Nathaly Marcoux a commencé à exercer en cabinet, d'abord comme associée chez Flynn Rivard, avant de rejoindre McCarthy Tétrault où elle devient également associée au sein du groupe du litige.

En 2007, Me Nathaly Marcoux se joint à l'Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de cheffe du service du contentieux, avant d'être nommée directrice des enquêtes dans le domaine de la manipulation de marché et des délits d’initiés.

Me Marcoux pratique ensuite à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) comme vice-présidente responsable des enquêtes.

En 2020, l'avocate est nommée PDG par intérim de l'Autorité des marchés publics, avant d'occuper la vice-présidence à la surveillance des marchés publics.

Me Nathaly Marcoux détient un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

Benoit Dagenais - source : LinkedIn

Me Benoit Dagenais est nommé sous-ministre du ministère de la Justice.

« C’est avec beaucoup d’émotion et un immense bonheur que je reviens au Gouvernement du Québec afin d’y poursuivre ma carrière au service du public et de la justice », écrit Me Dagenais, sur LinkedIn. « Je suis profondément reconnaissant envers les personnes qui ont rendu cette nomination possible. Je mettrai tous les efforts dont je suis capable pour être à la hauteur de la confiance qui m’est accordée et de l’importance de la fonction. »

Il s'agit d'un retour à la fonction publique provinciale pour l'avocat qui était directeur général de la Ville de Montréal depuis 2024.

Me Dagenais a oeuvré à la Ville de Montréal durant de longues années, puisque dès qu'il a été admis au Barreau en 1996, il a été nommé procureur à la Cour municipale de Montréal.

Cinq ans plus tard, c'est comme avocat en droit du travail qu'il poursuit son service au sein de l'administration municipale. Il sera ensuite nommé adjoint au directeur de la cour municipale, chargé des affaires pénales et criminelles, puis chef d'équipe en droit public et législation.

En 2011, Me Benoit Dagenais devient directeur et avocat en chef. Quatre ans plus tard, il est nommé directeur général adjoint chargé des services institutionnels, puis directeur d'arrondissement pour l'arrondissement du Sud-Ouest.

En 2020, Me Dagenais quitte la Ville de Montréal, quand il est nommé sous-ministre au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Il revient à la tête de l’administration municipale en 2024 pour un passage de deux ans, avant cette nouvelle nomination dans la fonction publique provinciale.

Me Benoit Dagenais détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal.

Pierre-Luc Desgagné - source : LinkedIn

Me Pierre-Luc Desgagné est nommé sous-ministre du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur.

Me Desgagné était jusqu’à présent le directeur général de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Admis au Barreau en 1992, Me Desgagné pratique d'abord en cabinet, au sein de Grondin, Poudrier, Bernier.

L'avocat rejoint le monde politique en 1996, à titre de conseiller politique au cabinet du ministre d’État à la Métropole.

L'année suivante, il est nommé conseiller politique, puis chef de cabinet adjoint au cabinet du Premier ministre du Québec, Lucien Bouchard.

C'est ensuite chez Hydro-Québec que Me Desgagné poursuit son parcours professionnel. Il y entre comme directeur des médias et des affaires publiques, avant d'être nommé directeur principal de la planification stratégique et l'électrification des transports en 2007.

Quand il quitte la société d'État en 2017, il en est le vice-président chargé des affaires corporatives et le secrétaire général.

Me Pierre-Luc Desgagné renoue alors avec la pratique en cabinet, se joignant à Langlois à titre d'associé en droit des Affaires. Il se spécialise en droit de l’énergie, en droit du transport et en affaires gouvernementales.

Deux ans plus tard, l'avocat fait son retour dans la fonction publique, comme délégué général du Québec à Bruxelles, pour le ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

En 2021, il est recruté par la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui en fait son directeur général.

Me Pierre-Luc Desgagné détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval.

Me Jean-François Lord est nommé sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur.

Jean-François Lord - source : LinkedIn

Me Lord était secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif.

Assermenté en 2000, Me Jean-François Lord travaille d'abord comme avocat au ministère de la Justice, avant de passer deux années au ministère du Revenu à titre d’agent de recherche en droit.

En 2004, il fait son retour au ministère de la justice comme avocat attaché au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations et au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

En 2015, l'avocat est nommé directeur des affaires juridiques au ministère de la Justice, pour le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie, et le ministère du Tourisme.

C'est en 2024 que Me Lord a été nommé secrétaire, adjoint au ministère du Conseil exécutif, une fonction qu'il quitte à présent pour devenir sous-ministre adjoint.

L'avocat est membre du conseil d'administration et président du comité de gouvernance de la Financière des professionnels. Il était aussi membre du conseil d'administration de la Fondation René-Lévesque.

Me Jean-François Lord détient un baccalauréat en droit et une maîtrise en droit international et transnational de l'Université Laval.