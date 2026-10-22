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Une recrue chez Pomerleau

Une recrue chez Pomerleau
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-10-23 08:30:04

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Une conseillère juridique change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Catherine Dufresne - source : LinkedIn

Me Catherine Dufresne se joint à Pomerleau comme conseillère juridique principale, après plus de cinq ans chez VIA Rail Canada.

Chez VIA Rail, elle a notamment conseillé l’organisation dans le cadre de projets majeurs d’infrastructure et de transport.

Me Dufresne a ainsi contribué à la modernisation de deux centres de maintenance, à la mise en service d’une nouvelle flotte de trains de passagers ainsi qu’à la gestion du programme d’assurances corporatives.


Par ailleurs, avant de rejoindre VIA Rail en 2021, Catherine Dufresne a exercé pendant plus de cinq ans chez DHC Avocats, où elle pratiquait principalement le litige civil et administratif.

Elle y a notamment travaillé sur des dossiers en droit de la construction, en droit municipal, en droit de l’emploi et en droit agricole, représentant une clientèle institutionnelle, corporative et particulière.

Me Dufresne est diplômée en droit de l’Université de Sherbrooke.

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