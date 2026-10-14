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Du Conservatoire Lassalle à la Cour du Québec

Du Conservatoire Lassalle à la Cour du Québec

Thomas Vernier

2026-10-14 12:00:29

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Avant la fiscalité, il y a eu la scène. Un juge, nommé en juin, a joué au théâtre, au cinéma et à la télévision.


Source : Courtoisie

On connaissait le fiscaliste. On découvre l'acteur. Un portrait publié le 29 septembre par l'hebdomadaire L'Action, de Joliette, retrace le parcours atypique du juge Martin Delisle, nommé à la Cour du Québec le 26 juin. Il siège à la Chambre civile, à Montréal.

Originaire de Saint-Paul, dans Lanaudière, il a commencé à se former en théâtre dès l'âge de 13 ans. Il a obtenu un diplôme d'études collégiales en théâtre et communication au Conservatoire Lassalle. Il a pris part à des films, des pièces de théâtre, des publicités et des téléséries.


La gestuelle du plaideur

Puis est venu le droit : un baccalauréat à l'Université de Montréal, une admission au Barreau en 2006, une maîtrise en droit et une certification en éthique et conformité de HEC Montréal. Il a pratiqué en droit des affaires, en fiscalité et en responsabilité civile, puis s'est joint à De Grandpré Chait en 2015. Il était reconnu par Best Lawyers in Canada en droit fiscal.

Le théâtre ne l'a jamais vraiment quitté. « Martin a toujours dit que sa formation en théâtre l'aidait grandement, que ce soit au niveau de la gestuelle ou de l'élocution, lorsqu'il plaidait », confie son père, Léopold Delisle, à L'Action.

À 44 ans, Martin Delisle fait désormais partie des quelque 330 juges de la Cour du Québec.

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