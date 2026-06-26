Un fiscaliste qui a sauvé 40 millions $ à ses clients devient juge!

Un expert en litige fiscal troque la défense des contribuables pour le banc. Un parcours pointu qui aboutit à la Chambre civile de Montréal…



Martin Delisle - source : De Grandpré Chait

Me Martin Delisle, fiscaliste réputé du cabinet De Grandpré Chait, est nommé juge à la Cour du Québec par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, rapporte le communiqué diffusé ce 26 juin.

Le nouveau juge exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Montréal.

Cette nomination fait passer sur le banc un avocat dont l'expertise pointue en litige fiscal civil et pénal était activement recherchée. Détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et admis au Barreau en 2006, Me Delisle a amorcé sa carrière en pratique privée avant de rejoindre De Grandpré Chait en 2015.

Des victoires fiscales spectaculaires

Le parcours de Me Delisle est marqué par des succès retentissants devant les autorités fiscales. En 2023, il a représenté avec succès une entreprise immobilière dans un litige faisant appel à une règle anti-évitement, faisant annuler des cotisations totalisant plus de 10 millions de dollars.

La même année, avec son collègue Me Tremblay, il a défendu un homme d'affaires cotisé par les autorités fiscales pour plus de 30 millions de dollars en avantages imposables, parvenant à faire annuler ces cotisations.

Son expertise couvrait l'ensemble du spectre fiscal : vérifications d'entreprises et de particuliers en matière d'impôt sur le revenu et de taxes à la consommation, réorganisations d'entreprise, successions, évitement fiscal, enquêtes pour fraude ou évasion fiscale, ainsi que les dossiers de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE).

Une expertise au-delà du litige

Au fil de sa carrière, Me Delisle a également été impliqué dans des dossiers touchant l'Unité permanente anticorruption (UPAC), les demandes d'autorisation auprès de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour soumissionner sur des contrats publics et l'obtention d'attestations de Revenu Québec.

Détenteur d'une certification en éthique et en conformité de l'École des dirigeants de HEC Montréal, il prodiguait aussi des conseils en gouvernance d'entreprise. Le cabinet le reconnaissait pour ses interventions auprès de contribuables variés, des particuliers aux grandes entreprises, notamment dans les secteurs de la construction et de la restauration.

Universitaire et conférencier

Au-delà de sa pratique, le nouveau juge est chargé de cours à la Maîtrise en droit, option fiscalité, à HEC Montréal depuis 2014. Conférencier recherché et auteur prolifique en fiscalité, il s'impliquait également dans les comités Congrès et Planification fiscale de l'Association de planification fiscale et financière.

Son expertise lui avait valu d'être reconnu par Best Lawyers in Canada en droit fiscal pour 2025 et 2026.