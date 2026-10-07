Kugler Kandestin change de nom pour ses 100 ans

Le cabinet boutique centenaire porte désormais le nom de... Droit-inc s’est entretenu avec l’associé directeur.



Arthur J. Wechsler

Me Arthur J. Wechsler est visiblement radieux, fier et un brin fébrile. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Il vient d’ajouter son nom au cabinet où il a fait toute sa carrière juridique, pendant plus de 37 ans. En outre, ce même cabinet-boutique peut se targuer d’être en activité depuis 100 ans cette année.

« Je suis très excité à l’idée d’accompagner cette nouvelle étape, marquée par un déménagement de nos bureaux sur McGill College et par un rebranding de notre nom », avoue celui qui a décroché le statut d’associé chez Kugler Kandestin en 1998, avant de diriger le cabinet à compter de 2012.

100 ans de défense des droits des victimes

La réputation de Kugler-Wechsler en litige n’est plus à faire, avec des spécialités nichées en responsabilité médicale, en préjudice corporel, en droit des assurances, ainsi qu’en droit des affaires.

Il est également reconnu comme un pionnier et un champion des actions collectives, avec des règlements marquants comme celui des victimes d'abus physiques et sexuels commis au sein d'institutions religieuses (près de 25 millions de dollars obtenus en lien avec la congrégation des Frères Maristes). Ou encore, la victoire contre les géants du tabac avec trois autres cabinets, après une lutte de longue haleine de 27 ans (et une rémunération au pourcentage!).

Me Wechsler et un de ses collègues ont aussi plaidé avec succès le dossier de responsabilité médicale le plus important de l'histoire du Canada – une négligence lors d’un accouchement qui a causé des blessures dramatiques sur le nouveau-né –, obtenant une indemnité de 28 millions de dollars pour leurs clients.

Comme le raconte l’avocat, « J’ai trouvé dans ce cabinet de formidables mentors qui m’ont appris mon métier, ce qui m’a poussé à développer des spécialités qui sont rares au Québec et à trouver ma voie : travailler pour les victimes et défendre leurs droits. »

Un modèle d’avenir

Il peut paraître étonnant qu’un cabinet vieux de 100 ans soit encore jeune de cœur. Mais l’importance des causes défendues par Kugler-Wechsler, d’une part, et le degré d’excellence du cabinet, récompensé à de multiples reprises (Lexpert, Martindale-Hubbell, Best Lawyers), d’autre part, attirent irrésistiblement de nouveaux talents.

« Il y a très peu de mouvement dans notre cabinet, confirme Me Wechsler. Notre équipe, c’est un peu une famille, nous menons tous nos dossiers ensemble. Nous faisons aussi en sorte que nos avocats aient envie de rester avec nous toute leur carrière. »

En plus de sa pratique et de la direction du cabinet, l’associé a d’ailleurs à cœur le mentorat, qu’il dispense à son tour aux nouveaux venus.

« Ces jeunes sont remarquables, dit-il. Ils sont bilingues, habiles, maîtrisent les nouvelles technologies. J’ai foi qu’ils continueront à faire vivre et à développer nos spécialités dans le futur. »