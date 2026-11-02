La Cour suprême recrute

La plus haute instance judiciaire du pays souhaite accueillir de jeunes talents au sein de ses équipes.

La Cour suprême du Canada est à la recherche de nouveaux diplômés en droit pour pourvoir des postes d’auxiliaires juridiques pour l’année 2028-2029.

Chaque année, les juges de la Cour sélectionnent jusqu’à trois auxiliaires juridiques chacun pour les appuyer dans leurs fonctions.

Ces derniers effectuent notamment des recherches juridiques approfondies, préparent des mémoires de droit et contribuent aux travaux liés au processus décisionnel de la Cour.

Ce poste offre l’occasion de travailler sur des questions juridiques complexes, de bénéficier du mentorat direct des juges et de contribuer au développement de la jurisprudence canadienne.

La date limite pour soumettre une candidature est le 7 janvier 2027. Pour obtenir plus d’informations sur le poste et le processus de candidature, c’est par ici.