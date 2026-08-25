Les avocates plus exposées aux problèmes de santé mentale

Les avocates rapportent davantage de niveaux élevés d'anxiété, de stress financier et de dépression que leurs homologues masculins, selon un sondage.

Une étude de l'Association du barreau américain (ABA) montre des différences conséquentes entre les avocats et les avocates du point de vue de leur santé mentale.

C'est la première fois que la commission sur les femmes de l’ABA mène une enquête spécifique aux femmes.

Les avocates font état de niveaux plus élevés d'anxiété, de stress financier et de dépression que les hommes qui pratiquent ce métier, selon le sondage relayé par Reuters.

Plus du tiers (37 %) des femmes avocates déclarent ressentir de l'anxiété, contre 23 % des avocats masculins. Plus de 19 % des femmes avocates ont déclaré avoir des symptômes dépressifs qui justifiaient des évaluations cliniques, contre 15 % des avocates masculines, indique le sondage mené auprès de 2 915 répondants.

Plusieurs aspects de la santé mentale confirment cette différence. Quatre femmes avocates sur dix (40 %) déclarent vivre de la tension financière contre moins de 30 % des avocats hommes.

Les avocates rapportent également davantage de troubles du sommeil (31 %) que les avocats (19 %).

Or, les femmes avocates utilisent rarement les ressources disponibles en matière de bien-être mental. Elles expliquent ce faible recours par des préoccupations concernant la confidentialité, la stigmatisation et d'autres risques professionnels.

Les avocates attribuent principalement leur stress aux exigences en matière d’heures facturables, aux structures du lieu de travail, aux préjugés sexistes et aux conflits entre vie professionnelle et vie privée au sein de leur profession. Elles citent également leurs responsabilités familiales.

Les résultats conduisent l’ABA à préconiser que les employeurs juridiques réforment la charge de travail des avocats et des avocates, revoient le modèle d’heures facturables, fournissent des informations sur les facteurs de stress spécifiques auxquels les femmes sont confrontées, et qu'ils offrent des ressources confidentielles en matière de santé mentale.