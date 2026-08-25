Une candidate du PLQ avait menti au tribunal pour passer à RDI

Réprimandée par le Barreau pour avoir invoqué une fausse urgence médicale, une avocate criminaliste voit son passé disciplinaire la rattraper en pleine campagne.



L'avocate criminaliste Nada Boumeftah, en entrevue à l'émission « Isabelle Richer », le 4 mai 2026 - source : Radio-Canada

La candidate vedette du Parti libéral du Québec dans Maurice-Richard, Me Nada Boumeftah, a été réprimandée par le Conseil de discipline du Barreau pour avoir menti au tribunal afin de participer à une émission de RDI, rapporte le Journal de Montréal.

Selon la décision rendue en novembre 2024, l'avocate criminaliste a fourni de faux motifs pour justifier son absence dans le dossier d'un client accusé au criminel dans le district de Laval. « Mon urgence de mon côté est médicale; je suis à l'hôpital présentement... c'est pourquoi je ne peux être là », avait-elle écrit au collègue mandaté pour la remplacer — qui a lu ce message devant le juge, entraînant le report du dossier.

Or, Me Boumeftah n'était pas à l'hôpital : elle s'est rendue au studio de RDI, où elle a donné une entrevue en fin de matinée, indique la décision. Après avoir appris la supercherie, le juge a demandé une enquête. L'avocate, représentée devant le Conseil de discipline par Me Fernando Belton, a plaidé coupable et écopé d'une réprimande, le Conseil soulignant « un manque d'intégrité évident » et une infraction qui « ébranle la confiance du public envers la profession ».

Fernando Belton - source : Belton Avocats

« Je reconnais que c'était une erreur de mentir pour éviter d'expliquer une situation embarrassante et compliquée à mon collègue, mais la page est tournée et la situation n'a eu aucun impact sur le dossier, ni la cour, ni la justice », a déclaré Me Boumeftah au. La décision note qu'elle traversait alors des difficultés sérieuses de conciliation travail-famille, qu'elle a exprimé des regrets sincères et rédigé des lettres d'excuses — les parties ayant convenu d'une « malencontreuse erreur de jugement ».

La révélation tombe à un bien mauvais moment : le PLQ venait tout juste de miser sur cette candidate vedette pour ravir Maurice-Richard à Québec solidaire, rapportait dimanche Radio-Canada. Vulgarisatrice du droit bien connue — Les débatteurs à Noovo, Salut Bonjour, finaliste des Traîtres ce printemps —, l'avocate d'origine marocaine a fondé son cabinet en 2016 et pratique le droit criminel, pénal et la protection de la jeunesse, avec plus de cinq ans d'expérience dans les cours du Grand Nord québécois. La lutte s'annonce serrée dans cette circonscription sans château fort, où le PQ mise sur Aisha Issa et QS sur Anne Latendresse.