Et si vous entraîniez la nouvelle génération de plaideurs?

McGill cherche des juristes pour entraîner ses futurs plaideurs… Alors, intéressé?

La Faculté de droit de l’Université McGill lance un appel aux avocates et avocats qui souhaitent contribuer à la formation pratique de la prochaine génération de plaideurs.

En effet, les juristes intéressés à partager leur expertise peuvent soumettre leur candidature afin d’entraîner les équipes étudiantes de McGill qui participeront à différents concours de plaidoirie au cours de la prochaine année.

Trois concours sont notamment à la recherche d’entraîneurs et d’entraîneuses :

Le concours de plaidoirie Julius Alexander Isaac porte sur la plaidoirie en appel et met l’accent sur des enjeux touchant les communautés en quête d’équité.

Le Tort Law Moot s’intéresse pour sa part au droit de la responsabilité civile, au droit des assurances et au droit de la santé.

Le concours de plaidoirie Wilson porte sur des questions constitutionnelles et relatives à la Charte, notamment en matière de droit à l’égalité.

Les concours de plaidoirie compétitifs débuteront sous peu. Les juristes intéressés sont donc invités à manifester leur intérêt dès que possible en communiquant avec Brittany Williams à l’adresse mail suivante : cle.law@mcgill.ca.