Et si vous entraîniez la nouvelle génération de plaideurs?
2026-10-15 10:30:08
McGill cherche des juristes pour entraîner ses futurs plaideurs… Alors, intéressé?
La Faculté de droit de l’Université McGill lance un appel aux avocates et avocats qui souhaitent contribuer à la formation pratique de la prochaine génération de plaideurs.
En effet, les juristes intéressés à partager leur expertise peuvent soumettre leur candidature afin d’entraîner les équipes étudiantes de McGill qui participeront à différents concours de plaidoirie au cours de la prochaine année.
Trois concours sont notamment à la recherche d’entraîneurs et d’entraîneuses :
- Le concours de plaidoirie Julius Alexander Isaac porte sur la plaidoirie en appel et met l’accent sur des enjeux touchant les communautés en quête d’équité.
- Le Tort Law Moot s’intéresse pour sa part au droit de la responsabilité civile, au droit des assurances et au droit de la santé.
- Le concours de plaidoirie Wilson porte sur des questions constitutionnelles et relatives à la Charte, notamment en matière de droit à l’égalité.
Les concours de plaidoirie compétitifs débuteront sous peu. Les juristes intéressés sont donc invités à manifester leur intérêt dès que possible en communiquant avec Brittany Williams à l’adresse mail suivante : cle.law@mcgill.ca.
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