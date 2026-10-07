Acquisition à 8,6 milliards $US pour Couche-Tard

Alimentation Couche-Tard se lance dans l’acquisition d’un grand détaillant en Pologne. Qui sont les avocats?

Maxime Turcotte, David Tardif, Olivier Elmoznino, Michelle Poupart, Kasia Johnson, Howard Rosenoff, Serge Levy, Jia Yi Xiao et Jessie Khalil - source : Stikeman

Alimentation Couche-Tard veut s'emparer du groupe Żabka, le plus grand réseau de dépanneurs en Pologne.

Pour y parvenir, la multinationale québécoise lance une offre d'achat volontaire de 8,6 milliards de dollars US. Cela ferait l'acquisition la plus importante jamais réalisée par Couche-Tard.

Alimentation Couche-Tard est conseillée par une équipe de Stikeman Elliott composée de Maxime Turcotte, David Tardif, Olivier Elmoznino, Michelle Poupart et Kasia Johnson (marchés des capitaux), Howard Rosenoff, Serge Levy, Jia Yi Xiao et Jessie Khalil (droit bancaire).

Żabka est conseillée par le cabinet GreenbergTraurig, avec une équipe composée de Stephen Horvath, Michał Bobrzyński et Maciej Pietrzak (fusions-acquisitions), Rafał Sieński et Kamil Nagawski (droit des valeurs mobilières), Robert Gago, Paweł Fortuna et Julia Zybert (droit de la concurrence).

La transaction est soutenue par l'unanimité des principaux membres de la direction de Żabka. Des actionnaires contrôlant environ 57 % des actions appuient également la cession à l’entreprise lavalloise.

Stephen Horvath, Michał Bobrzyński, Maciej Pietrzak, Rafał Sieński, Kamil Nagawski, Robert Gago, Paweł Fortuna et Julia Zybert - source : GreenbergTraurig

Fondée en 1998, établie à Poznań, en Pologne, le groupe Żabka exploite plus de 13 000 magasins en Pologne et en Roumanie. Son réseau repose sur des magasins de quartier d'environ 700 pieds carrés en moyenne. L’entreprise traite 4,3 millions d'opérations quotidiennes.

Alimentation Couche-Tard, qui détient déjà un réseau de 400 stations-service Circle K en Pologne, espère conclure la transaction d'ici la fin de l’année.

« Żabka a bâti l'une des entreprises de commerce d'accommodation les plus impressionnantes d'Europe, combinant une proposition de valeur convaincante pour les clients à un modèle de franchisage entrepreneurial, une plateforme d'exploitation éprouvée et hautement disciplinée ainsi que de solides antécédents de croissance », salue Alex Miller, le président et chef de la direction d'Alimentation Couche-Tard.