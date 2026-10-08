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Deux criminalistes entrent au CA du Barreau de Montréal

Deux criminalistes entrent au CA du Barreau de Montréal

Thomas Vernier

2026-10-08 12:00:05

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Deux avocats rejoignent le conseil d’administration du Barreau de Montréal…

James Dawson - source : Barreau de Montréal

Le Barreau de Montréal accueille deux nouveaux administrateurs à son conseil d'administration : Me James Dawson et Me Andrée-Anne Dion.

Andrée-Anne Dion - source : Barreau de Montréal
Tous deux pratiquent en défense criminelle et entrent en fonction immédiatement, a annoncé l'organisme mardi.

Admis au Barreau en 2004, Me Dawson a été procureur au Directeur des poursuites criminelles et pénales avant de passer à la pratique privée en 2009. Il est directeur régional pour le Québec de la Canadian Hispanic Bar Association. Au Barreau de Montréal, il a notamment présidé le comité de liaison avec la Cour municipale. Il succède à Me Pascale Vigneau.



Me Dion, admise en 2018, a siégé six ans au conseil d'administration du Jeune Barreau de Montréal, qu'elle a présidé en 2025-2026. Elle a aussi participé à la réforme de la gouvernance du Barreau du Québec.


Félix Rhéaume - source : PLQ

Elle remplace Me Félix Rhéaume. Le communiqué n'explique pas son départ, mais l'avocat se présentait sous les couleurs libérales dans Châteauguay, une circonscription que le PLQ a conservée lors du scrutin du 5 octobre. Sa fiche de candidat mentionnait son engagement au conseil du Barreau de Montréal.

Le communiqué ne précise pas non plus la durée des nouveaux mandats. En avril, le Barreau de Montréal avait par ailleurs élu deux conseillers anglophones pour 2026-2027.

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2 commentaires
  1. il y a 8 heures
    Sévère
    Me Dawson est très sévère sur sa photo. Il n'entend pas à rigoler.
    Répondre
  2. il y a 8 heures
    "Il n'entend pas à rigoler."
    Peut-être a-t-il, comme Charles Milliard, une collègue avocate avec du feu dans les yeux.
    Répondre
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