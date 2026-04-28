Deux avocats élus au CA du Barreau de Montréal

Le Barreau vient de dévoiler les noms des deux avocats qui rejoignent le Conseil d’administration…

Le Barreau de Montréal vient d’annoncer les résultats de l'élection de son Conseil d'administration pour l'année 2026-2027.

Ce sont Me Peter Moraitis et Me Patrycja Nowakowska qui ont été élus aux postes de conseillers anglophones, pour un mandat de deux ans.

Peter Moraitis

Peter Moraitis - source : LinkedIn

Peter Moraitis exerce au sein du cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon. Il est diplômé du programme transsystémique de la faculté de droit de l’Université McGill et détient des baccalauréats en common law et en droit civil.

Sa pratique est axée sur tous les aspects du litige civil, mais il exerce principalement dans les domaines de l’assurance et de la responsabilité, tant générale que professionnelle.

À ce titre, il représente fréquemment des assureurs et leurs assurés dans le contexte de dossiers de sinistres majeurs, agissant tant en subrogation qu’en défense, et ayant développé une expertise pointue en matière de réclamations frauduleuses.

Patrycja Nowakowska - source : Barreau de Montréal



Patrycja Nowakowska exerce dans un environnement bijuridique chez Bergman & Associates.

Elle pratique principalement en litige civil et commercial ainsi qu’en droit du travail et en droit de la personne aux niveaux provincial et fédéral. Elle est également médiatrice accréditée.

Elle détient un double baccalauréat en droit de l’Université McGill, ainsi qu’un diplôme d’études supérieures en communication, avec une spécialisation en cinéma documentaire, de l’Université Concordia.