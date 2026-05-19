Onze candidats, six élus : le JBM dévoile son nouveau CA

Le Jeune Barreau de Montréal a dévoilé les résultats de ses élections. Découvrez les six avocats élus au conseil d’administration.

Le Jeune Barreau de Montréal a dévoilé les résultats des élections visant à pourvoir les six postes d’administrateurs pour le mandat 2026-2028. Au total, 11 candidats avaient soumis leur candidature.

Le scrutin, tenu du 8 mai à 7 h 01 au 14 mai à 16 h 30, a mobilisé plus de 482 membres, pour un total de 1424 votes exprimés.

Voici les avocats élus :

Jeanne Gagné

Jeanne Gagné - source : AJBM

Me Jeanne Gagné débute sa carrière en défense criminelle à l’Aide juridique de Montréal, où elle représente une clientèle vulnérable tout en siégeant au conseil de direction de l’AADM. Elle se joint ensuite au DPCP comme procureure.

Engagée, elle s’implique au Jeune Barreau de Montréal, d’abord comme bénévole, puis comme membre du conseil d’administration depuis 2021, où elle agit aujourd’hui à titre de vice-présidente. Elle s’implique aussi auprès de la Fondation Marie-Vincent.

Etienne de Blois - source : BCA Avocats



Me Étienne de Blois est avocat au sein du cabinet BCA Avocats. Il consacre sa pratique au litige et à la résolution des conflits dans le domaine du droit des assurances. Il a développé une spécialité particulière dans la représentation de demandeurs et d’assureurs dans le cadre de dossiers de recouvrement.

















Sabrina Roberge

Sabrina Roberge - source : AJBM

Me Sabrina Roberge s’est jointe au cabinet Grondin Savarese en décembre 2019. Elle concentre sa pratique en litige civil et commercial ainsi qu’en droit du travail et de l’emploi.







Inès Maarouf - source : AJBM



Me Maarouf est avocate chez Gowling WLG à Montréal, où elle exerce dans les domaines de la publicité, du marketing et des affaires réglementaires. Elle a auparavant travaillé en opérations juridiques dans un cabinet international de services professionnels et d’audit, ainsi qu’en propriété intellectuelle.

Sébastien Girard

Me Sébastien Girard exerce chez Services Légaux Novum. Il possède une expertise unique, acquise à travers des expériences variées dans le milieu communautaire, la politique fédérale et le litige.



Sébastien Girard - source : Novum





André Marsil - source : AJBM

André Marsil

Me Marsil a décidé d’exercer en droit civil et en droit de la famille principalement. Il a amorcé sa pratique d’avocat au sein de l’aide juridique à la suite de son stage, où il a accompagné à de multiples reprises une clientèle diversifiée confrontée à des enjeux humains et juridiques complexes.