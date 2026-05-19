L’ABC-Québec dévoile ses lauréats

Comme chaque année, l’ABC-Québec a dévoilé les lauréats de ses prix de la Division. Alors, qui sont les heureux gagnants?



Nathalène Chapuis

L’ABC-Québec a récemment dévoilé les récipiendaires des prix de sa Division. Ceux-ci seront remis le 8 juin prochain lors du dîner présidentiel soulignant le 75e anniversaire de l’organisation.

Le Prix Claude-Beaudoin – Excellence – Sections de droit est décerné à la section de droit des testaments, successions et fiducies, présidée par Me Nathalène Chapuis.

Me Chapuis a commencé sa carrière en France où elle a obtenu le Diplôme Supérieur du Notariat en 2000.

Après un séjour à Chicago où elle travaillait au sein d'un cabinet d'avocats, elle s'installe au Québec où elle recommence ses études universitaires et obtient le Diplôme de Droit Notarial en 2006.

Elle s’est progressivement spécialisée auprès d’une clientèle dont les besoins juridiques exigent une connaissance approfondie du droit international privé.



Laura Cárdenas - source : LCM

Le Prix pro bono Rajpattie-Persaud est remis à Me, avocate chez LCM Avocats.

« Reconnue pour sa rigueur, la profondeur de son analyse et son esprit critique, Laura maîtrise rapidement les dossiers les plus complexes et élabore des approches créatives et stratégiques, toujours guidée par une écoute attentive des besoins de sa clientèle », souligne LCM.

Enfin, le Prix étudiant – Engagement social est attribué à Dadjena Laguerre, étudiante au baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa.

Dadjena Laguerre - source : LinkedIn

« Ce prix dépasse la simple reconnaissance de mes actions en tant qu’étudiante en droit. Il vise à honorer un dévouement remarquable pour le mieux-être de la communauté et est le reflet d'une résonance profonde des principes d’intégrité du droit », confie l’étudiante sur LinkedIn.