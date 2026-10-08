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McCarthy Tétrault recrute une plaideuse en santé

McCarthy Tétrault recrute une plaideuse en santé

Thomas Vernier

2026-10-09 08:30:31

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Après une carrière passée surtout du côté des patients, une avocate rejoint un grand cabinet national. Elle y conseillera en responsabilité médicale.


Marie-Eve Martineau - source : LinkedIn

McCarthy Tétrault accueille Me Marie-Ève Martineau à titre d'avocate-conseil au sein de son groupe Litige et résolution des différends, à Montréal, a annoncé le cabinet le 28 septembre.

Me Martineau arrive du cabinet Champagne où elle pratiquait depuis deux ans.

Le profil détonne pour un cabinet national. Me Martineau a « consacré une grande partie de sa carrière à représenter des demandeurs dans des litiges liés au droit de la santé », souligne le communiqué.

Chez McCarthy, elle conseillera les clients du cabinet « en matière de responsabilité professionnelle médicale, de droit de la santé et de services sociaux ».


Plaideuse depuis plus de 20 ans, elle a agi comme avocate principale en première instance et en appel, et elle a plaidé devant la Cour suprême du Canada. Elle a aussi été formatrice à l'École du Barreau du Québec.

« La réputation d'excellence de Marie-Ève et sa maîtrise du droit de la santé québécois font d'elle un formidable atout pour notre groupe Litige et résolution des différends », affirme Tom Sutton, leader du groupe national. Son « expertise nuancée », ajoute-t-il, « procérera à nos clients du secteur un véritable avantage pour résoudre leurs différends complexes ».

Connaître les réflexes de la partie adverse vaut cher en responsabilité médicale, un domaine où le fardeau de la preuve pèse lourd sur les patients. Les tribunaux rappellent régulièrement que la faute s'apprécie selon les normes médicales de l'époque, et le débat sur un régime sans faute pour les victimes d'erreurs médicales revient périodiquement au Québec.

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