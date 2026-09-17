Croissance à deux chiffres pour les cabinets américains

Les revenus des grands cabinets américains ne cessent de croître, volant de record en record.

Les grands cabinets d'avocats américains ont enregistré une nouvelle croissance à deux chiffres de leurs revenus, au cours du premier semestre 2026.

Les revenus des grands cabinets ont progressé de 12,4 % durant les six premiers mois de l'année, selon un rapport du Legal Specialty Group de Wells Fargo.

Cette augmentation est supérieure à la hausse de 11,2 % constatée durant le premier semestre 2025, confirmant la croissance tonitruante des grands cabinets.

La flambée des revenus est alimentée par une croissance de 4,8 % de la demande, ce qui est proche de son plus haut niveau historique. La demande, mesurée en heures facturées, s'est accélérée au deuxième semestre 2025, et maintient son rythme cette année.

C'est l'explosion des investissements en intelligence artificielle (IA) qui tire l'économie et la demande en services juridiques, précise le rapport de Wells Fargo. Le développement de centre de données et les levées de capitaux sont les principaux leviers de la demande.

S’appuyant sur l'accélération de la demande, les grands cabinets d'avocats ont augmenté leurs taux horaires… et leurs recrutements, puisque les effectifs d'avocats ont progressé de 2,9 %.

Et malgré des dépenses en hausse de 9,6 % - soit le même rythme qu’au premier semestre 2025 -, la productivité a rebondi de 1,8 % après un recul de 1,4 % au deuxième semestre 2025.