Nouvelles

Croissance à deux chiffres pour les cabinets américains

Croissance à deux chiffres pour les cabinets américains
Didier Bert

Didier Bert

2026-09-18 07:00:30

Commenter

Les revenus des grands cabinets américains ne cessent de croître, volant de record en record.

Les grands cabinets d'avocats américains ont enregistré une nouvelle croissance à deux chiffres de leurs revenus, au cours du premier semestre 2026.

Les revenus des grands cabinets ont progressé de 12,4 % durant les six premiers mois de l'année, selon un rapport du Legal Specialty Group de Wells Fargo.

Cette augmentation est supérieure à la hausse de 11,2 % constatée durant le premier semestre 2025, confirmant la croissance tonitruante des grands cabinets.

La flambée des revenus est alimentée par une croissance de 4,8 % de la demande, ce qui est proche de son plus haut niveau historique. La demande, mesurée en heures facturées, s'est accélérée au deuxième semestre 2025, et maintient son rythme cette année.


C'est l'explosion des investissements en intelligence artificielle (IA) qui tire l'économie et la demande en services juridiques, précise le rapport de Wells Fargo. Le développement de centre de données et les levées de capitaux sont les principaux leviers de la demande.

S’appuyant sur l'accélération de la demande, les grands cabinets d'avocats ont augmenté leurs taux horaires… et leurs recrutements, puisque les effectifs d'avocats ont progressé de 2,9 %.

Et malgré des dépenses en hausse de 9,6 % - soit le même rythme qu’au premier semestre 2025 -, la productivité a rebondi de 1,8 % après un recul de 1,4 % au deuxième semestre 2025.

Partager cet article:

199
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Une juge nommée à la Cour d’appel
2.
Un outrage à rabais
3.
Un ancien de Stikeman succède à un juge québécois
4.
Une recrue chez Fortier, D'Amour, Goyette
5.
Il gagne plus de 20 millions par année, et part quand même!
EMPLOIS

EN VEDETTE