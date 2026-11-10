Il devient Super plaideur!

Lauréat de plusieurs reconnaissances dans le milieu juridique, un plaideur voit son expertise en litige saluée une fois de plus.



Sébastien C. Caron - source : LCM

Associé fondateur de LCM Avocats, Sébastien C. Caron a été nommé Fellow de l’American College of Trial Lawyers, une distinction prestigieuse qui souligne son parcours et son engagement envers l'excellence en litige.

Sollicité par Droit-inc, l'avocat qualifie cette nomination d'« immense honneur ». Il met en lumière notamment la mission de l'organisation, qui vise à promouvoir les plus hauts standards de professionnalisme, d'éthique et d'excellence dans la pratique du litige.

« Je me joins à cette institution avec beaucoup d’humilité et de reconnaissance », écrit-il, ajoutant que cette distinction représente également une responsabilité et une occasion d'échanger avec des collègues inspirants.

Sébastien C. Caron concentre sa pratique sur le litige, le droit commercial, les valeurs mobilières et l'arbitrage. Il conseille notamment des institutions financières, des courtiers et des conseillers en placement sur leurs politiques de conformité et les représente devant les tribunaux civils et les instances réglementaires.

Par ailleurs, il intervient également dans plusieurs recours collectifs et possède une solide expérience en arbitrage et en modes alternatifs de règlement des différends.

Son parcours a été souligné à plusieurs reprises par la communauté juridique. Nommé avocat émérite par le Barreau du Québec en 2018, il figure parmi les praticiens reconnus en litige commercial par Chambers Canada depuis 2020, Best Lawyers in Canada, Canadian Legal Lexpert et Benchmark Canada.