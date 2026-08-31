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Qui se démarquera au Gala des parajuristes 2026?

Qui se démarquera au Gala des parajuristes 2026?
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-01 07:00:10

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L’appel à candidatures est ouvert. Alors, qui remportera les honneurs cette année?

Les candidatures sont désormais ouvertes pour le Gala de reconnaissance des parajuristes 2026.

Pour rappel, l’événement vise à reconnaître des parajuristes et des étudiants en technique juridique qui se distinguent par leur engagement, leur leadership, leur expertise ou encore leur parcours.


Les membres de la communauté sont invités à soumettre la candidature d’une personne dont les réalisations méritent d’être soulignées par ses pairs. La date limite pour déposer une candidature est fixée au 2 octobre prochain à 17 h. Pour soumettre une candidature, c’est par ici.

Les personnes sélectionnées seront honorées lors du Gala de reconnaissance des parajuristes, qui aura lieu le 26 novembre.

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