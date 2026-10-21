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McCarthy Tétrault adopte une IA pour trier ses documents

McCarthy Tétrault adopte une IA pour trier ses documents
Thomas Vernier

Thomas Vernier

2026-10-22 07:00:11

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Pertinence, privilège, renseignements personnels : le cabinet a adopté l'outil MARC, annonce son fournisseur américain.

Susan Wortzman - source : McCarthy Tetrault

McCarthy Tétrault a adopté MARC, un outil d'intelligence artificielle qui classe les documents en litige, annonce son fournisseur, l'américain Altorney, dans un communiqué.

Selon le communiqué, le cabinet s'en sert jusqu'ici pour l'analyse de la pertinence, du privilège et des renseignements personnels, dans des dossiers de litige, d'enquête et de fuite de données.

L'outil justifie chacune de ses décisions. « MARC fournit une justification détaillée pour chaque décision de codage, ce qui permet aux avocats d'en valider facilement l'exactitude », y affirme Me Susan Wortzman, associée et présidente de MT>3, la division de McCarthy consacrée à la communication de la preuve électronique. (traduction libre)

Elle assure aussi que « toutes les données restent en sécurité dans notre propre environnement privé ». Elle parle d'économies importantes, sans les chiffrer.


Une annonce du fournisseur

Le communiqué ne précise ni la date du déploiement ni les bureaux concernés, dont celui de Montréal. Il énumère aussi, dans son introduction, des usages plus larges, en concurrence et en fiscalité, que la suite du texte ne reprend pas.

« Notre objectif n'est pas de remplacer le jugement juridique », dit pour sa part Shimmy Messing, chef de la direction et cofondateur d'Altorney.

MT>3 n'en est pas à son premier virage. En 2020, le groupe s'associait déjà à Legility pour des outils de communication de la preuve fondés sur l'IA. Et en 2009, McCarthy se présentait comme le premier cabinet canadien à adopter le logiciel CaseLogistix pour ses groupes de litige.

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