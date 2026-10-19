Microsoft lance Copilot pour les juristes

Révision de contrats, suivi des obligations, chronologies : Microsoft ajoute plus de 20 compétences juridiques à Copilot. Quatrième géant de l'IA à viser le droit en cinq mois.



Matt Simpkin - source : LinkedIn

Microsoft a lancé le 15 octobre Copilot for Legal, un ensemble de plus de 20 compétences juridiques intégrées à son assistant d'intelligence artificielle Copilot, rapporte le site spécialisé LawSites. Selon Microsoft, ces fonctions sont offertes dès maintenant, partout dans le monde, aux clients de Copilot.

Les outils fonctionnent dans Word et dans Cowork, l'espace de travail agentique de Microsoft. Ils permettent notamment de rédiger à partir de modèles et de précédents approuvés, de réviser un contrat selon un guide de négociation en proposant des modifications en mode suivi, d'extraire obligations, échéances et déclencheurs de plusieurs ententes, et de bâtir des chronologies de dossiers.

Copilot for Legal succède à Legal Agent, testé depuis avril par un groupe d'utilisateurs en accès anticipé. Selon Microsoft, plus de 1 800 utilisateurs ont généré près de 100 000 modifications, et environ sept suggestions sur dix ont été conservées. Ces chiffres viennent d'évaluations internes, et non d'un test indépendant.

Harvey et Legora dans l'écosystème

Microsoft mise aussi sur des modules conçus par une vingtaine de partenaires : Bloomberg Law pour la recherche, iManage et NetDocuments pour la gestion documentaire, Docusign pour la signature électronique, Everlaw et Relativity pour la communication de la preuve électronique, et même Harvey et Legora, déjà déployée chez Fasken. Westlaw et LexisNexis ne figurent pas sur la liste.

Microsoft devient ainsi le quatrième géant de l'IA à lancer une offre juridique en cinq mois, après Anthropic en mai, Google en août et OpenAI en septembre. Une course que Droit-inc décrivait récemment : les géants de l'IA se disputent les cabinets d'avocats. L'avantage de Microsoft : son outil s'invite dans un logiciel que les cabinets utilisent déjà tous les jours.

Clyde & Co, client vitrine

Parmi les clients cités figure Clyde & Co, cabinet international qui compte des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Son chef des systèmes d'information, Matt Simpkin, affirme que l'adoption de Copilot dans le cabinet approche 90 %. Clyde & Co a décidé de doter chacun de ses employés d'une licence Copilot premium, selon LawSites.

Microsoft ne précise pas le prix des nouvelles fonctions ni leur disponibilité en français.