Coup d’œil sur les cabinets

Quoi de neuf dans vos bureaux? Comme chaque semaine, on fait le tour des dernières actualités…

Cain Lamarre

En tant que partenaire présentateur du Tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le cabinet Cain Lamarre se dit heureux de soutenir le Quatuor philanthropique, une initiative qui place l’engagement social au cœur de l’événement.

TCJ

L’associé Jean Charest de TCJ était à Québec pour prendre la parole et partager son expertise dans le cadre d’un dîner-conférence consacré aux relations Québec–États-Unis, à l’ACEUM et aux impacts des élections américaines sur les décisions d’affaires.





PFD Avocats

Le 29 août dernier, le cabinet était partenaire communautaire de la première édition du 100km d'Espoir, un défi de course rassembleur axé sur le dépassement de soi, au profit des enfants atteints de cancer et de leur famille.

BCF

Le 9 septembre dernier, Paul Gagnon, associé et co-leader, Technologies et intelligence artificielle chez BCF, a pris la parole au premier Sommet québécois pour l’état de droit, organisé par le Barreau du Québec.