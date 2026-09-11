La Cour supérieure condamne Claude Guillot et des églises à indemniser les victimes à hauteur xxx million de dollars. Les avocats.

Le pasteur Claude Guillot lors de son incarcération, le 1er décembre 2022 - source : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Au lendemain du dépôt d’un jugement de 111 pages à la Cour supérieure du Québec, une des victimes du pasteurn’est pas encore prête à commenter l’ensemble de la décision qui condamne leur abuseur pour une somme de 1,4 million de dollars.souhaite prendre plus de temps pour lire et analyser le document en compagnie de son codemandeur,

Il précise malgré tout qu’il s’agit d’une victoire partielle, selon eux, qui va au-delà du montant accordé par la cour. Le tribunal a accordé un montant total de 1 400 499 $ en dommages compensatoires aux deux demandeurs. D’autres dommages-intérêts punitifs dus par Claude Guillot seront déterminés à la suite des réclamations individuelles.

L'action collective a été autorisée en 2021 et le procès a eu lieu l’an dernier. Leur demande initiale faisait état d’un montant de deux millions de dollars par victime. Rappelons que Claude Guillot purge une peine de huit ans de pénitencier après avoir été reconnu coupable en avril 2022 de sévices subis par les enfants à l’école La Bonne Semence ainsi qu’à l’académie qu’il dirigeait à son domicile.

La responsabilité des églises



Jean-Daniel Quessy (source : Droit-inc) et Simon St-Gelais (source : LinkedIn)

Ce recours au civil permettait notamment aux victimes de tenter d’établir la responsabilité des organisations liées au pasteur Guillot. D’ailleurs, l’Église baptiste évangélique de Victoriaville, l'Église évangélique baptiste de Québec-Est ainsi que l’Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec étaient toutes visées par ce recours, tout comme le pasteur. Le tribunal reconnaît la responsabilité des deux églises, qui sont condamnées solidairement avec Claude Guillot, pour les dommages subis par les demandeurs.

Cependant, le tribunal rejette l’action collective à l’encontre de l’Association. Les partis ont 30 jours pour entamer une procédure d'appel dans ce dossier.

Sophie Noël (source : LinkedIn), Karine Rodrigue (source : Noël Gauron), Marco Morin (source : Bernier Fournier), Stéphane Pitre, Alexis Leray et Adelina Bocanegra (source : BLG)

Pour les demandeurs

Me Jean-Daniel Quessy et Me Simon St-Gelais du cabinet ST-GELAIS BÉDARD QUESSY GRIMAR

Pour les défendeurs (Claude Guillot et Église Évangélique Baptiste de Québec-Est)

Me Sophie Noël et Me Karine Rodrigue du cabinet NOËL GAURON

Me Marco Morin du cabinet Bernier Fournier

Me Stéphane Pitre, Me Alexis Leray et Me Adelina Bocanegra de BLG