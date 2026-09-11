Des conseillers juridiques brandissent la grève

Dix-neuf conseillères et conseillers juridiques de la Commission ont adopté un mandat de grève générale illimitée. Leur convention est échue depuis mars 2023.



Marie-Iris Légaré - source : archives

Les 19 conseillères et conseillers juridiques de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ont adopté vendredi dernier un mandat de grève générale illimitée.

Une séance de conciliation est prévue le 16 septembre. Faute d'avancée substantielle, le débrayage pourrait commencer dès le 18.

Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2023. Trois ans et demi sans entente.

Deux dossiers restent ouverts, selon le Syndicat des employé-es de la CDPDJ, affilié à la Fédération des professionnèles et à la CSN : la rémunération des trois dernières années et les modalités d'intégration à la structure salariale de la fonction publique.

Cette intégration n'est pas un choix. Elle découle du projet de loi 7, qui transfère le personnel de la Commission dans la fonction publique québécoise.

Caroline Senneville - source : CSN

Pour la présidente du syndicat,, l'absence d'entente avant l'intégration risque de priver ses membres de tout droit de négociation. La présidente de la CSN,, presse le gouvernement de conclure.

Le projet de loi 7 avait déjà fait des vagues au printemps. Syndicats et groupes de la société civile y voyaient une tentative de museler la Commission, l'intégration à la fonction publique menant, selon eux, à compromettre l'indépendance d'une institution dont le mandat est précisément de contester des décisions gouvernementales.

Le conflit s'ajoute à une série de bras de fer dans le réseau juridique public. Les avocats de l'aide juridique de l'Outaouais ont débrayé à la fin août, eux aussi après trois ans sans convention.