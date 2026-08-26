Les avocats de l’aide juridique de l’Outaouais feront grève dès le 31 août

La convention collective des avocats et avocates affiliés à la Fédération des avocates et avocats de l'aide juridique du Québec est échue depuis trois ans.



La convention collective des avocats et avocates affiliés à la Fédération des avocates et avocats de l'aide juridique du Québec est échue depuis trois ans - source : Radio-Canada / getty images/eyeem / Nopparat Khokthong / EyeEm

Se disant plongés dans l'impasse des négociations avec Québec, les membres affiliés à la Fédération des avocates et avocats de l'aide juridique du Québec (FAAJQ) – dont ceux de l'Outaouais – seront en grève du 31 août au 4 septembre 2026 inclusivement.

Cette information provient d'un communiqué de presse transmis à Radio-Canada mardi soir. Les membres de la FAAJQ dénoncent l'absence d'une issue favorable aux négociations avec le gouvernement, qui les privent de contrat de travail depuis plus de trois ans, selon les informations inscrites dans le communiqué.

« Depuis plus de trois ans, les avocats de l’aide juridique travaillent sans contrat de travail, peut-on lire dans ce document. Cette impasse fragilise la stabilité des équipes et complique directement le recrutement et la rétention d’avocats expérimentés ».

La parité salariale au cœur du conflit

Selon la FAAJQ, le principe de parité salariale entre les avocats de l'aide juridique et les procureurs aux poursuites criminelles et pénales n'est pas appliqué.

« Bien que le Conseil du trésor ait offert 17 % aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales, aux procureurs de LANEQ (Les avocats et notaires de l'État québécois) et aux avocats d’aide juridique affiliés à la CSN, il offre un 14,54 % aux avocats de l’aide juridique affiliés à la FAAJQ », écrit la Fédération.

Pour la FAAJQ, le respect de cette parité salariale semble représenter un critère essentiel au recrutement et la rétention d'avocats. Au moment d'écrire ces lignes, le Conseil du trésor n'avait pas encore répondu à nos questions concernant cet avis de grève.

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