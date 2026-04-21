Financement

Le Port de Montréal obtient 1,2 milliard $

Le Port de Montréal obtient 1,2 milliard $
Didier Bert

Didier Bert

2026-04-21 10:15:09

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L’Administration portuaire de Montréal souscrit un prêt de 1,2 milliards de dollars pour son grand projet. Qui sont les avocats?

Heidi Clark, Ali Amadee, Ryan Therrien, Claude Morency, Mira Gauvin, Lampros Stougiannos, Emil Vidrascu, Sabrina Mach, Anoosh Loertscher, Justin Bracaglia, Véronique Bélair et Justin Hamzo - source : Dentons

Le développement du Port de Montréal va de l'avant avec un financement de 1,2 milliards de dollars.

C'est la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) qui a octroyé ce montant à l'Administration portuaire de Montréal (APM) pour son projet d'expansion à Contrecœur.

L'agrandissement du Port de Montréal à Contrecœur vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement au Québec et dans tout le Canada.

Il s'agit d'un des premiers grands projets d'importance nationale au Canada à avoir été désigné au Bureau des grands projets, créée en août 2025 en vue de soutenir des projets structurants pour l'économie canadienne.

Pour la clôture de l'entente de financement avec la BIC, l’APM a été conseillée par une équipe d’avocats de Dentons Canada, composée de Heidi Clark, Ali Amadee, Ryan Therrien, Claude Morency, Mira Gauvin, Lampros Stougiannos, Emil Vidrascu, Sabrina Mach, Anoosh Loertscher, Justin Bracaglia, Véronique Bélair et Justin Hamzo.


Dentons Canada agit comme conseiller juridique principal de l’APM pour le projet Contrecœur. D’ici 2030, le Port de Montréal prévoit d’aménager un nouveau terminal à conteneurs, capable d'accueillir à terme 1,15 million de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP).

Cela permettrait d'augmenter la capacité de manutention de conteneurs du Port de Montréal d'environ 60 %. « Le projet générera une importante activité économique pour la Rive-Sud de Montréal, ainsi que pour le Québec et le Canada, tout en renforçant la résilience des chaînes logistiques nationales au profit des consommateurs », indique la description faite par le BGP.

La phase de construction, lancée le 9 avril dernier, créera environ 8 000 emplois, selon l’APM.

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