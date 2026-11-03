De retour chez McCarthy!

Après deux ans et demi dans le secteur du courtage, une avocate revient en cabinet. Qui est-elle?

Gabrielle Baracat - source : McCarthy

Le cabinet McCarthy vient d’annoncer le retour de Gabrielle Baracat à son bureau de Montréal à titre d’avocate-conseil au sein du groupe Litige et résolution des différends.

Après deux ans et demi à la Financière Banque Nationale, où elle a notamment travaillé sur des dossiers de responsabilité professionnelle impliquant des conseillers en placement, l’avocate reprend sa pratique en litige au sein du cabinet.

Sa pratique couvrira notamment les litiges civils, les plaintes auprès du Collège des médecins et des conseils d’administration d’hôpitaux, les examens de facturation de la RAMQ ainsi que les questions liées aux droits hospitaliers.

Au cours de sa carrière, Gabrielle Baracat a également conseillé des professionnels issus de différents secteurs réglementés, dont des médecins, des conseillers en placement, des géologues et des audiologistes.

Me Baracat est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.