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Deux stagiaires chez RPGL Avocats

Deux stagiaires chez RPGL Avocats
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-09-09 08:30:17

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Le cabinet basé en Outaouais accueille deux nouveaux stagiaires. Qui sont-ils?

Natasha Garceau-Morin, François Simard et Vincent Bolduc - source : LinkedIn

Après avoir fait leurs premiers pas chez RPGL Avocats comme étudiants en droit, Natasha Garceau-Morin et Vincent Bolduc poursuivent leur parcours au cabinet à titre de stagiaires du Barreau.

Étudiante à l’Université d’Ottawa, Natasha Garceau-Morin s’est notamment impliquée au sein de l’Association du droit de la santé de sa faculté, où elle a occupé le poste de conseillère.


Également étudiant à l’Université d’Ottawa, Vincent Bolduc a notamment travaillé comme guide-interprète au Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada.

Les deux stagiaires effectueront leur stage sous la supervision de Me François Simard, qui pratique principalement en droit municipal et en droit civil, notamment en matière de responsabilité civile, de droit immobilier, de successions et de droit des personnes.

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