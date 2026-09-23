Jean Charest cumule les jobs

L'ancien premier ministre se joint au bureau montréalais de la firme-conseil Teneo. Il reste associé chez…



Jean Charest - source : Facebook

Jean Charest devient conseiller principal au bureau de Montréal de Teneo, une firme-conseil auprès des chefs d'entreprise. L'annonce a été faite lundi.

Le communiqué le présente comme associé chez Therrien Couture Jolicoeur. Il ne quitte donc pas le cabinet : il cumule les deux fonctions.

Chez Teneo, il conseillera des dirigeants et des équipes de direction sur des questions situées à l'intersection des affaires, des politiques publiques et de la géopolitique, et contribuera à l'expansion canadienne de la firme. Le vice-président mondial de Teneo, James Crossland, a souligné sa connaissance des enjeux politiques, économiques et géopolitiques qui façonnent la place du Canada dans l'économie mondiale.

Teneo compte plus de 1 800 employés et plus de 50 bureaux dans le monde. Ses services vont des communications stratégiques aux relations avec les investisseurs, en passant par la gestion des risques, le recrutement de cadres et la géopolitique.

Premier ministre du Québec de 2003 à 2012 et ancien vice-premier ministre du Canada, Jean Charest a été l'un des promoteurs de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

C'est en janvier 2024 qu'il avait quitté McCarthy Tétrault pour TCJ, où il devait appuyer l'expansion du cabinet au Québec, au Canada et à l'étranger, en fusions et acquisitions et en gouvernance d'entreprise, depuis Montréal et Sherbrooke.