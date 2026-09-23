Avantages sociaux : un levier stratégique de développement

Avec les avantages sociaux, les cabinets disposent d’un levier d’attraction et de rétention de talents. Et ce privilège n’est pas réservé qu’aux grands bureaux.



Nathalie Martel - source : Financière des avocates et avocats

Les avantages sociaux occupent une place de plus en plus importante pour les cabinets qui souhaitent attirer ou retenir des professionnels qualifies. Les avocats, notaires, mais aussi les parajuristes, fiscalistes et employés administratifs recherchent non seulement un salaire et des possibilités d’avancement, mais aussi des conditions de travail agréables et certaines garanties, comme l’assurance médicaments, la couverture paramédicale, dentaire ou optique, pour ne nommer que celles-ci.

Mais ces avantages sont-ils accessibles à tous les types de structures ? Oui, ils peuvent l’être, selon les programmes disponibles et les critères d’admissibilité. Par exemple, la Financière des avocates et des avocats propose depuis déjà plusieurs années un programme d’avantages sociaux qui peut se mettre en place à partir de trois participants, sous réserve des modalités applicables.

De plus, comme il a été conçu par des juristes pour des juristes, ce programme inclut certaines caractéristiques conçues pour répondre aux besoins courants observés dans le milieu juridique, comme une assurance invalidité de longue durée comprenant une définition d’occupation régulière qui protège l’exercice de la profession jusqu’à l’âge de 65 ans.

Quel régime choisir?

Il existe une variété de régimes pouvant convenir à différents besoins et niveaux de budget. Certaines compagnies proposent des couvertures de bases englobant la couverture médicament et de petites options paramédicales et dentaires. D’autres, plus conséquentes, , le soutien en santé mentale, ou encore des assurances invalidité.

Comme le souligne la conseillère Nathalie Martel, les réalités sont différentes d’un cabinet à l’autre. « À La Financière, nous personnalisons le programme pour chaque entreprise », dit-elle. Cette approche vise à offrir des options modulables selon les caractéristiques propres à chaque cabinet.

L’OBNL a d’ailleurs récemment ajusté ses offres en proposant six niveaux de protection, ce qui permet aux membres de choisir une couverture correspondant davantage à leur situation. Selon le cas, on peut donc opter pour une couverture de base, centrée sur une assurance vie et une assurance invalidité de longue durée. Puis au fil des niveaux, se greffent la couverture des médicaments, les services paramédicaux, les soins de la vue, dentaires et orthodontiques, la couverture hospitalière et les soins infirmiers privés.

Des options supplémentaires peuvent également être offertes, notamment des assurances spécifiques (décès et mutilation accidentels, maladies graves), des comptes de dépenses santé, ainsi que des comptes mieux-être, comme un abonnement à un centre de conditionnement physique, de l’équipement sportif ou des frais de garde d’enfants.

À noter aussi que tous les régimes comprennent un programme d’aide en santé mentale, avec des services de consultation confidentiels aux employés et aux membres admissibles de leur famille.

« Ce qui est également intéressant, c’est que l’on peut choisir deux programmes distincts pour son équipe, par exemple un pour les cadres et un pour le personnel de soutien administratif », ajoute Mme Martel.

Une expérience conviviale

La simplicité administrative et l’accès aux outils numériques peuvent également faire partie des critères considérés lors du choix d’un régime d’avantages sociaux. Mais les employeurs doivent aussi, avec certaines compagnies, consacrer du temps et de l’énergie pour gérer leurs programmes d’avantages sociaux.

Pour sa part, Mme Martel conseille à ses clients d’évaluer notamment la facilité d’administration des régimes, en optant pour les plus conviviaux et complets possibles. Ajouter et gérer les adhérents (et leurs congés) en ligne, accéder aux renseignements de facturation et voir l’historique des transactions sans avoir à faire des appels, ce sont des plus quand on ne dispose pas d’une grande équipe.

Et de la même manière, un employé qui peut soumettre des réclamations en ligne ou au moyen d’une application mobile, accéder à des cartes de médicaments numériques, suivre ses remboursements en temps réel, ou bien gérer ses renseignements relatifs au dépôt direct sans devoir le demander à une tierce personne ; ces fonctionnalités peuvent contribuer à améliorer l’expérience des employés en matière de gestion de leurs réclamations et de leurs renseignements.

Selon Mme Martel, « Ce sont des atouts offerts à la Financière et que les membres apprécient ». Ces éléments peuvent auquel cas être pris en compte par les cabinets lorsqu’ils évaluent les fonctionnalités offertes par différents régimes.