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Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 23 septembre

Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 23 septembre

L'équipe Droit-Inc

2026-09-23 12:00:00

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Source: Droit-inc
Source: Droit-inc

Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…

Offres prioritaires

  1. Personne conseillère syndicaleSEPB-Québec, Montréal (Hybride)
  2. Conseiller.ère syndical.e en relations de travailFédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Québec (Hybride)

Offres en vedette

  1. Avocat.e – Droit des affaires (commercial et corporatif)Totem Recrutement Inc., Montréal
  2. Avocat.e – Droit commercial et corporatifTotem Recrutement Inc., Rive-Sud de Montréal
  3. Notaire – Bienvenue aux nouveaux assermentés!Groupe Montpetit, Rive-Sud de Montréal (Présentiel)
  4. Avocat.e - litige civil et droit municipalPFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
  5. Avocat.e – droit du travailPFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
  6. Conseiller.ère juridique - GouvernanceExo, Montréal (Hybride)
  7. Avocat.e, Droit de l’emploi et du travail - bureau de MontréalBlakes, Montréal
  8. Avocat.e spécialisé.e en fusions & acquisitions (5-7 ans)Pierre Arcand & Associés, Montréal
  9. Avocat.e ou notaireOption consommateurs, Montréal (Hybride)
  10. Avocat.e en baux commerciaux – Société immobilière établieGroupe Montpetit, Montréal (Présentiel)

Autres offres d'emploi

  1. Parajuriste en litige – 5 ans et plus de pratique (Québec)Langlois Avocats, Québec (Hybride)
  2. Avocat.e – Droit de la familleJuristes à Domicile (JAD), Montréal (Hybride)
  3. Associé.e ou groupe, droit des affaires, avec clientèleZSA, Montréal (Présentiel)
  4. Avocat.e - Gouvernance institutionnelle et secrétariat corporatif (contrat de 12 mois)Santé Québec, Montréal (Hybride)
  5. Adjoint.e juridique - Vieux-MontréalHaché & Associés Avocats Inc., Montréal (Hybride)
  6. Technicien(ne) juridique ou parajuriste - Droit corporatifPellerin Potvin Gagnon, Victoriaville (Hybride)
  7. Conseiller.ère juridique / remplacement temporaire de 15 mois- congé de maternitéAssociation des chirurgiens dentistes du Québec, Montreal (Hybride)
  8. Avocat.e plaidant.eMinistère de la Justice du Québec, Montréal (Hybride)
  9. Avocat.eMobilité Infra Québec, Québec (Hybride)
  10. Avocat.e ou notaireMinistère Des Finances, Québec (Hybride)
  11. Avocat.eDuclos S.e.n.c.r.l., Gatineau (Présentiel)
  12. Avocat.e en droit de la famille et droit civilLe Palier Juridique Inc., Longueuil (Hybride)
  13. NotaireRatelle - avocats et notaires, Joliette
  14. Avocat.e en droit familialRatelle - avocats et notaires, Repentigny
  15. Avocat.e en technologies juridiques, Adoption de l’IAFasken, Montréal (Hybride)
  16. Technicien.ne juridique en droit corporatifThibeault Joyal Inc., Montréal (Présentiel)
  17. Avocat.e en litige civil et commercialThibeault Joyal Inc., Montréal (Présentiel)
  18. Avocat.e – Litige civilLalonde Geraghty Riendeau Inc., Saint-Jérôme
  19. Avocat.eRoy Bastien Avocats inc., Montréal (Présentiel)
  20. Avocat.eTélé-québec, Montréal (Hybride)
  21. Adjoint.e juridique - financement bancaire (profil intermédiaire à sénior) - MTLUMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
  22. Avocat.eCavanagh & Lacroix, Avocats, Bromont (Présentiel)
  23. JuristeCPNSSS, Montréal (Hybride)
  24. Parajuriste sénior.e en droit corporatif - fusions & aquisitionsUMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
  25. Adjoint.e juridique réserviste - litige - quart de soir et/ou weekend - 100 % télétravailUMAN Recrutement, Montréal (Télétravail)
  26. Secrétaire général.e et chef.fe aux affaires juridiques et corporativesMusée d'art contemporain de Montréal, Montréal (Hybride)
  27. Avocat.eRegroupement Loisir et Sport du Québec, Montréal (Hybride)
  28. Juriste (AVOCAT.E) (3 postes)Société québécoise des infrastructures, Québec (Hybride)
  29. Conseiller.ère AUX CONTRATS (2 POSTES)Société québécoise des infrastructures, Québec (Hybride)
  30. Avocat.e en droit des affaires - min. 5 ansLavery, Sherbrooke (Hybride)
  31. Avocat.e en litige civil & commercial – min. 5 ansLavery, Sherbrooke (Hybride)
  32. Avocat.e en droit des assurances / litige civilDWF, Montréal (Hybride)
  33. Avocat.e en psychiatrie légaleSanté Québec - Nord de l'Île de Montréal - Universitaire, Montréal (Hybride)
  34. Parajuriste en droit corporatif / des affairesGutkin Vincent Dumas Avocats, Westmount
  35. Adjoint.e juridiqueDWF, Montréal (Hybride)
  36. Avocat.e en droit des assurances / litige civilDWF, Montréal (Hybride)
  37. Adjoint.e administratif.ve - Soutien au greffe et à l’administrationCommunauté Métropolitaine De Québec, Québec (Hybride)
  38. Adjoint.e juridique – Médiation familiale et droit de la familleDominique Barsalou Avocate et médiatrice familiale, Montréal (Hybride)
  39. • Secrétaire général(e) et directeur(trice) du Service juridiqueCGTSIM, Montréal (Hybride)
  40. Conseiller.ère juridique fusions et acquisitions | Legal Counsel, Mergers & AcquisitionsSaputo, Montréal (Hybride)

N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!

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