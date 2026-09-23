Avocats recherchés! Les offres d'emploi les plus hot du 23 septembre
L'équipe Droit-Inc
2026-09-23 12:00:00
Envie de donner un coup de boost à votre carrière juridique? Voici les offres d'emploi qui feront passer votre CV au sommet de la pile cette semaine.
Vous cherchez à évoluer dans le domaine juridique et à donner un nouvel élan à votre carrière? Chaque semaine, Droit-inc affiche les nouvelles opportunités d’emploi dans le domaine juridique au Québec! Les voici…
Offres prioritaires
- Personne conseillère syndicale – SEPB-Québec, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère syndical.e en relations de travail – Fédération Interprofessionnelle De La Santé Du Québec - Fiq, Québec (Hybride)
Offres en vedette
- Avocat.e – Droit des affaires (commercial et corporatif) – Totem Recrutement Inc., Montréal
- Avocat.e – Droit commercial et corporatif – Totem Recrutement Inc., Rive-Sud de Montréal
- Notaire – Bienvenue aux nouveaux assermentés! – Groupe Montpetit, Rive-Sud de Montréal (Présentiel)
- Avocat.e - litige civil et droit municipal – PFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
- Avocat.e – droit du travail – PFD Avocats, Saint-Jérôme (Télétravail)
- Conseiller.ère juridique - Gouvernance – Exo, Montréal (Hybride)
- Avocat.e, Droit de l’emploi et du travail - bureau de Montréal – Blakes, Montréal
- Avocat.e spécialisé.e en fusions & acquisitions (5-7 ans) – Pierre Arcand & Associés, Montréal
- Avocat.e ou notaire – Option consommateurs, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en baux commerciaux – Société immobilière établie – Groupe Montpetit, Montréal (Présentiel)
Autres offres d'emploi
- Parajuriste en litige – 5 ans et plus de pratique (Québec) – Langlois Avocats, Québec (Hybride)
- Avocat.e – Droit de la famille – Juristes à Domicile (JAD), Montréal (Hybride)
- Associé.e ou groupe, droit des affaires, avec clientèle – ZSA, Montréal (Présentiel)
- Avocat.e - Gouvernance institutionnelle et secrétariat corporatif (contrat de 12 mois) – Santé Québec, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - Vieux-Montréal – Haché & Associés Avocats Inc., Montréal (Hybride)
- Technicien(ne) juridique ou parajuriste - Droit corporatif – Pellerin Potvin Gagnon, Victoriaville (Hybride)
- Conseiller.ère juridique / remplacement temporaire de 15 mois- congé de maternité – Association des chirurgiens dentistes du Québec, Montreal (Hybride)
- Avocat.e plaidant.e – Ministère de la Justice du Québec, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Mobilité Infra Québec, Québec (Hybride)
- Avocat.e ou notaire – Ministère Des Finances, Québec (Hybride)
- Avocat.e – Duclos S.e.n.c.r.l., Gatineau (Présentiel)
- Avocat.e en droit de la famille et droit civil – Le Palier Juridique Inc., Longueuil (Hybride)
- Notaire – Ratelle - avocats et notaires, Joliette
- Avocat.e en droit familial – Ratelle - avocats et notaires, Repentigny
- Avocat.e en technologies juridiques, Adoption de l’IA – Fasken, Montréal (Hybride)
- Technicien.ne juridique en droit corporatif – Thibeault Joyal Inc., Montréal (Présentiel)
- Avocat.e en litige civil et commercial – Thibeault Joyal Inc., Montréal (Présentiel)
- Avocat.e – Litige civil – Lalonde Geraghty Riendeau Inc., Saint-Jérôme
- Avocat.e – Roy Bastien Avocats inc., Montréal (Présentiel)
- Avocat.e – Télé-québec, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e juridique - financement bancaire (profil intermédiaire à sénior) - MTL – UMAN Recrutement, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Cavanagh & Lacroix, Avocats, Bromont (Présentiel)
- Juriste – CPNSSS, Montréal (Hybride)
- Parajuriste sénior.e en droit corporatif - fusions & aquisitions – UMAN Recrutement, Montréal (Présentiel)
- Adjoint.e juridique réserviste - litige - quart de soir et/ou weekend - 100 % télétravail – UMAN Recrutement, Montréal (Télétravail)
- Secrétaire général.e et chef.fe aux affaires juridiques et corporatives – Musée d'art contemporain de Montréal, Montréal (Hybride)
- Avocat.e – Regroupement Loisir et Sport du Québec, Montréal (Hybride)
- Juriste (AVOCAT.E) (3 postes) – Société québécoise des infrastructures, Québec (Hybride)
- Conseiller.ère AUX CONTRATS (2 POSTES) – Société québécoise des infrastructures, Québec (Hybride)
- Avocat.e en droit des affaires - min. 5 ans – Lavery, Sherbrooke (Hybride)
- Avocat.e en litige civil & commercial – min. 5 ans – Lavery, Sherbrooke (Hybride)
- Avocat.e en droit des assurances / litige civil – DWF, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en psychiatrie légale – Santé Québec - Nord de l'Île de Montréal - Universitaire, Montréal (Hybride)
- Parajuriste en droit corporatif / des affaires – Gutkin Vincent Dumas Avocats, Westmount
- Adjoint.e juridique – DWF, Montréal (Hybride)
- Avocat.e en droit des assurances / litige civil – DWF, Montréal (Hybride)
- Adjoint.e administratif.ve - Soutien au greffe et à l’administration – Communauté Métropolitaine De Québec, Québec (Hybride)
- Adjoint.e juridique – Médiation familiale et droit de la famille – Dominique Barsalou Avocate et médiatrice familiale, Montréal (Hybride)
- • Secrétaire général(e) et directeur(trice) du Service juridique – CGTSIM, Montréal (Hybride)
- Conseiller.ère juridique fusions et acquisitions | Legal Counsel, Mergers & Acquisitions – Saputo, Montréal (Hybride)
N'hésitez pas à consulter les descriptions de ces nouvelles offres d'emploi passionnantes et à soumettre votre candidature dès maintenant via Droit-inc!
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