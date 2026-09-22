Salaires des conseillers juridiques : la spécialité paie, la responsabilité aussi

Valeurs mobilières, propriété intellectuelle, antitrust et fusions-acquisitions mènent le sondage 2026 de l'ACC. L'échantillon est entièrement américain.

Les spécialités les mieux rémunérées chez les juristes internes sont les valeurs mobilières, le litige en propriété intellectuelle et en brevets, l'antitrust, les fusions-acquisitions et les régimes de retraite. C'est le constat du sondage 2026 de l'Association of Corporate Counsel, mené avec Empsight International.

Jeremy Feinstein - source : LinkedIn

L'écart le plus spectaculaire tient à la taille de l'organisation : les chefs juridiques des grandes organisations affichent une médiane de salaire de base supérieure de 90 % à celle de leurs homologues des petites entreprises.

Mais l'explication n'est pas uniquement là. « La taille compte dans la rémunération juridique, mais la responsabilité compte tout autant », avance Jeremy Feinstein, directeur général chez Empsight International. (traduction libre)

« Les juristes des grandes organisations gagnent généralement davantage, y compris ceux qui n'encadrent personne, mais la rémunération augmente encore lorsqu'ils prennent en charge la gestion d'équipe ou la direction de la fonction juridique. »

La progression la plus rapide depuis 2023 revient aux juristes de division ou de filiale : 22 % de plus en salaire de base, 20 % en rémunération totale.

La promotion, elle, rapporte moins qu'on ne le croit. Seulement 16 % des professionnels promus ont obtenu une hausse de 20 % ou plus. La majorité a vu son salaire progresser de moins de 10 %.

Une réserve, et elle est de taille : le sondage porte sur 1 627 professionnels du droit et des opérations juridiques, tous aux États-Unis. Aucune donnée canadienne. Les pourcentages ne se transposent pas; les facteurs de marché — spécialité, taille, encadrement — restent utiles à qui négocie ici.

Pour le Québec, il faut remonter à nos propres chiffres. En 2022, un sondage de l'ACCJE mené par The Counsel Network situait la rémunération moyenne des juristes d'entreprise à 180 000 $ au Canada et à 179 500 $ au Québec. Les ressources naturelles menaient à 233 000 $, le secteur public fermait la marche à 153 000 $.

Le même sondage relevait un écart de 24 000 $ entre les hommes et les femmes, en hausse par rapport aux 19 000 $ de 2020. Un écart que le sondage américain de 2026 n'aborde pas.

Et pour les très hauts salaires, le seul étalon disponible reste américain : les circulaires de sollicitation des grandes sociétés cotées, qui montrent des chefs juridiques à plusieurs millions. Les entreprises canadiennes ne publient pas l'équivalent.