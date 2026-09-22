Un nouvel avocat

Un avocat change de cap dans sa carrière en revenant à la pratique en cabinet. Qui est-il?

Olivier St-André - source : LinkedIn

Me Olivier St-André est de retour au cabinet Bélanger Paradis après avoir passé quelques années à titre de conseiller juridique chez Cogir Immobilier.

« Je remercie sincèrement Martine Bazinet et Mathieu Duguay, ainsi que toute l’équipe de direction, pour l’opportunité et la confiance octroyées. J’ai eu la chance de travailler sur des dossiers variés et stimulants, accompagné d’équipes dévouées, au sein d’une culture d’entreprise résolument humaine », écrit-il sur LinkedIn.

Chez Cogir Immobilier, Me St-André intervenait notamment sur des enjeux de droit civil et commercial, ainsi que sur des questions de droit pénal et administratif, principalement auprès d’une clientèle d’affaires et entrepreneuriale.

Son retour chez Bélanger Paradis constitue ainsi un retour aux sources pour l’avocat, qui y avait exercé au début de sa carrière. Il y reprendra une pratique axée sur le litige civil et commercial, notamment dans les domaines du droit de la construction et du droit immobilier.

Il est diplômé en droit de l’Université de Montréal.