Un nouvel avocat en litige

Un avocat en litige change de cap dans sa carrière. De qui s’agit-il?

Olivier Fecteau - source : LinkedIn

Le cabinet Lavery accueille Me Olivier Fecteau à titre d’avocat au sein de son groupe Litige. Il concentre sa pratique principalement en droit de la santé.

Dans le cadre de ses fonctions, il accompagne différents acteurs du réseau de la santé et des services sociaux dans les enjeux juridiques liés à leurs activités, notamment en matière de responsabilité hospitalière.

Avant de se joindre à Lavery, Me Fecteau a amorcé sa carrière au sein de Santé Québec Laval. Il a également effectué un stage étudiant auprès d’un ordre professionnel du secteur, des expériences qui lui ont permis de se familiariser avec les particularités de ce milieu.

En parallèle de sa pratique, il poursuit une maîtrise en droit et politiques de la santé à l’Université de Sherbrooke. Ce programme l’a notamment amené à s’intéresser aux droits des personnes en situation de vulnérabilité, un domaine qu’il a exploré comme conférencier et auxiliaire de recherche.