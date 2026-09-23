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Un parajuriste spécialisé en assurances se joint à RSS

Un parajuriste spécialisé en assurances se joint à RSS

Thomas Vernier

2026-09-24 08:30:13

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Un parajuriste rejoint le groupe de droit des assurances de Robinson Sheppard Shapiro. Il arrive du droit du travail et du droit criminel.


Ifaliantsoa Osea Razafindahy - source : LinkedIn

Osea Razafindahy se joint à Robinson Sheppard Shapiro comme parajuriste au sein du groupe de droit des assurances. Le cabinet l'a annoncé jeudi.

Il s'est spécialisé en droit des assurances au cours de sa maîtrise en droit. Avant d'arriver chez RSS, il avait acquis de l'expérience en droit du travail et en droit criminel.


Le groupe qu'il rejoint est l'une des signatures du cabinet. RSS y avait déjà recruté trois de ses quatre nouveaux avocats lors d'une vague d'embauches, entre ses bureaux de Montréal et de Saint-Jérôme.

Le rôle du parajuriste reste mal compris, y compris dans les cabinets. Le président de l'Association canadienne des parajuristes, Rémi Desparois, nous rappelait en 2023 que leurs compétences varient considérablement d'un employeur et d'un champ de pratique à l'autre — et qu'ils sont formés pour savoir jusqu'où ils peuvent aller.

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