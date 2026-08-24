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Une avocate assermentée

Une avocate assermentée
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-08-25 08:30:17

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Un cabinet accueille une nouvelle avocate en litige civil et commercial. Qui est-elle?


Alex-Anne Trudeau - source : LLT Avocats

Me Alex-Anne Trudeau rejoint LLT Avocats en tant qu’avocate en litige civil et commercial après avoir effectué son stage du Barreau chez Lavery.

« Ces premiers mois ne font que renforcer mon enthousiasme à poursuivre mon développement professionnel, à relever de nouveaux défis et à accompagner les clients avec rigueur, bienveillance et professionnalisme », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.

Selon le cabinet, Alex-Anne Trudeau se démarque notamment par sa capacité à saisir des enjeux juridiques complexes avec précision et à les vulgariser avec aisance.

« Même lorsqu'elle était étudiante en droit, elle a su se démarquer par la qualité de son travail, à tel enseigne qu'elle est devenue co-auteure et coconférencière dans le cadre de l'une des plus importantes conférences en droit de la construction au Québec  ».


Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal, elle s’est également engagée activement dans la communauté juridique durant ses études.

Elle a notamment cofondé la Clinique juridique de justice sociale de l’UQAM et occupé le poste de coordonnatrice à la vie étudiante au sein de l’Association des étudiant.e.s en droit. Elle a aussi contribué aux activités du Comité d’Avocats sans frontières de l’UQAM

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