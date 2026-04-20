Une nouvelle conseillère juridique

Une avocate rejoint une société d’assurance canadienne. De qui s’agit-il?

Maude Lapointe - source : LinkedIn

Maude Lapointe se joint à Beneva à titre de conseillère juridique experte – assurance de personnes.

« C’est un immense privilège d’intégrer une équipe juridique dynamique et de contribuer à la mission d’une organisation qui place l’humain au cœur de ses priorités », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.

Avant de rejoindre Beneva, elle occupait un poste au sein de iA Groupe financier. Elle a également travaillé comme conseillère juridique chez Desjardins.

Me Lapointe est diplômée en droit de l’Université Laval.