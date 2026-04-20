Une nouvelle conseillère juridique
2026-04-21 08:30:42
Une avocate rejoint une société d’assurance canadienne. De qui s’agit-il?
Maude Lapointe se joint à Beneva à titre de conseillère juridique experte – assurance de personnes.
« C’est un immense privilège d’intégrer une équipe juridique dynamique et de contribuer à la mission d’une organisation qui place l’humain au cœur de ses priorités », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.
Avant de rejoindre Beneva, elle occupait un poste au sein de iA Groupe financier. Elle a également travaillé comme conseillère juridique chez Desjardins.
Me Lapointe est diplômée en droit de l’Université Laval.
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