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Une nouvelle conseillère juridique

Une nouvelle conseillère juridique
Sonia Semere

Sonia Semere

2026-04-21 08:30:42

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Une avocate rejoint une société d’assurance canadienne. De qui s’agit-il?

Maude Lapointe - source : LinkedIn

Maude Lapointe se joint à Beneva à titre de conseillère juridique experte – assurance de personnes.

« C’est un immense privilège d’intégrer une équipe juridique dynamique et de contribuer à la mission d’une organisation qui place l’humain au cœur de ses priorités », a-t-elle mentionné sur LinkedIn.


Avant de rejoindre Beneva, elle occupait un poste au sein de iA Groupe financier. Elle a également travaillé comme conseillère juridique chez Desjardins.

Me Lapointe est diplômée en droit de l’Université Laval.

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