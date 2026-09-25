50 à 70 ans de carrière : les avocats honorés par le Barreau

Le Barreau de Québec a rendu hommage à 24 juristes cumulant de 50 à 70 ans d’inscription au Tableau de l’Ordre.

La Rentrée judiciaire du Barreau de Québec, tenue le 11 septembre dernier, a été l’occasion de rendre hommage à des membres de la profession dont les carrières s’étendent sur plusieurs décennies.

Cette année, la médaille du Conseil du Barreau de Québec a été décernée à 24 juristes comptant 50, 60 ou 70 ans d’inscription au Tableau de l’Ordre.

Retour sur les parcours de ces avocats et avocates honorés.

70 ans

Me Hubert Reid, Ad. E., à la retraite

Admis au Barreau en 1956, Me Hubert Reid a consacré 33 ans à l’enseignement du droit à l’Université Laval, dont plusieurs années comme doyen. Il est notamment l’auteur du Dictionnaire de droit québécois et canadien et de l’Alter Ego du Code de procédure civile, en plus d’avoir participé à la réforme du Code de procédure civile et à la préparation de la législation sur les recours collectifs.

60 ans

Me Michel Boulianne

Me Michel Boulianne a pratiqué principalement en droit civil et s’est notamment intéressé aux questions liées aux permis de fabrication et de vente de boissons alcoolisées. Son parcours comprend également plusieurs engagements dans le milieu militaire, le transport aérien et la recherche et le sauvetage.

Me Wildy Fontaine

Me François Loriot, à la retraite

Me Louis Morin

Louis Morin - source : Poudrier-Bradet

Appelé au Barreau en 1966, Me Louis Morin a notamment été juge à la Cour provinciale et au Tribunal du travail, puis juge en chef. Il a également présidé la Commission des relations du travail et a été très impliqué dans l’enseignement du droit du travail.

Paul Vézina - source : Bouchard+Avocats

L’honorable

50 ans

Me Jacques Casgrain

Me Jacques Casgrain a consacré sa carrière au droit criminel et au ministère public, notamment comme procureur de la Couronne. Il a aussi dirigé le Bureau du crime organisé pour l’Est du Québec et enseigné à l’École du Barreau et à l’Université Laval.



Jacques Casgrain - source : Clearway

Me Michel Demers

Michel Demers - source : Stein Monast

Membre du Barreau depuis 1976, Me Michel Demers pratique en droit des affaires chez Stein Monast. Sa pratique touche notamment les fusions et acquisitions, les réorganisations corporatives et le financement.

Me Daniel Desaulniers

Me Daniel Desaulniers souligne 50 ans de pratique marqués notamment par le litige et les dossiers en matière de faillite et d’insolvabilité. Il s’est également impliqué dans le milieu politique et dans la profession juridique.

Me Denis Gagnon, à la retraite

Me Denis Gagnon a consacré quelque 35 ans au service public québécois, principalement au ministère des Transports. Il a notamment participé à l’élaboration de politiques, de lois et de règlements dans le domaine du transport terrestre.

Me André Gascon

Me Élise Groulx, Ad. E.

Élise Groulx - source : UMontréal

Avocate en droit criminel, Me Élise Groulx a également développé une carrière à l’international, notamment dans le domaine de la justice pénale internationale. Elle a exercé au Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni et s’est engagée dans plusieurs dossiers liés aux droits de la personne.

Me Claude Jacques, à la retraite

Me Claude Jacques a pratiqué notamment en droit administratif, dans le secteur des transports et en droit aérien. Il a notamment été conseiller juridique en chef de l’Office des transports du Canada avant d’être nommé juge administratif à la Commission des transports du Québec.

Pierre L. Lamontagne - source : BCF

Me

Avocat-conseil chez BCF, Me Pierre L. Lamontagne pratique en droit des affaires et s’intéresse notamment aux conventions entre actionnaires, à la relève des entreprises et aux modes alternatifs de règlement des différends. Il s’est également impliqué pendant près de 20 ans auprès de l’Opéra de Québec, dont il a été président.

Me André Langlois, à la retraite

Me Jacques Lapointe

Appelé au Barreau en 1976, Me Jacques Lapointe a développé une pratique généraliste en droit civil, criminel et familial.

Me Ghislain Lord

Me Hélène Montreuil

Hélène Montreuil - source : Maître Montreuil

Me Hélène Montreuil possède un parcours particulièrement diversifié, marqué par le droit, l’enseignement, les relations de travail et la défense des droits de la personne. Elle s’est notamment impliquée sur des enjeux liés aux droits des personnes LGBTQ+ et auprès d’organisations internationales.

Me Claude Morency, à la retraite

Me Claude Morency a pratiqué principalement en droit civil et commercial, en droit familial, en succession et en insolvabilité. Il a également enseigné le droit des affaires à l’Université Laval et auprès du Canadian Bankers Institute.

Me Gilbert Noreau

Après avoir pratiqué en cabinet, Me Gilbert Noreau s’est notamment consacré à la recherche et à l’arbitrage. Il enseigne le droit civil à l’Université Laval depuis 2003.

André Rochon - source : Brunet Greiss

Me

Me André Rochon a exercé dans plusieurs domaines, notamment le droit judiciaire, le droit du travail, le droit de la construction et le droit administratif. Il a également occupé des fonctions au sein du gouvernement du Québec, notamment en rédaction législative et en direction des services juridiques.

Me Jacques Saint-Laurent

Me Jacques Saint-Laurent a occupé plusieurs fonctions au sein de l’administration publique québécoise, notamment comme directeur des affaires juridiques et directeur de l’état civil. Il a ensuite été président de la Commission d’accès à l’information et commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée nationale.

Me Pierre Samson

Me Gilles Thibault, Ad. E.

Gilles Thibault - source : LinkedIn

Me Gilles Thibault a consacré sa carrière au droit des affaires et est l’auteur de plusieurs ouvrages et outils juridiques consacrés notamment au droit commercial et à la rédaction de contrats. Il a aussi fondé Edilex, entreprise spécialisée dans les technologies juridiques.

James A. Woods - source : Woods

Me, Ad. E.

Fondateur du cabinet Woods, Me James A. Woods est un plaideur qui a représenté des clients devant plusieurs tribunaux, dont la Cour suprême du Canada. Il a notamment été désigné amicus curiae par la Cour suprême dans une affaire en 2002 et est admis à pratiquer dans plusieurs juridictions.