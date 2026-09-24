De BLG à Fasken

Une avocate en droit de l’environnement change de cap dans sa carrière. Qui est-elle?

Chloé Benoit-Proulx - source : Fasken

Fasken accueille Me Chloé Benoit-Proulx au sein de son bureau de Montréal. L’avocate, qui exerçait auparavant chez BLG, concentre sa pratique sur le droit de l’environnement, la conformité réglementaire ainsi que les projets d’énergie et de mise en valeur des ressources naturelles.

Me Chloé Benoit-Proulx accompagne des clients de différents secteurs dans leurs enjeux réglementaires et environnementaux.

Sa pratique couvre notamment l’analyse des autorisations environnementales et l’application du cadre législatif et réglementaire à des projets liés aux ressources naturelles et à l’énergie.

Elle intervient également sur des questions touchant les matières résiduelles, les terrains contaminés et la migration de contaminants, ainsi que la collecte sélective et la responsabilité élargie des producteurs.

Son expertise s’étend par ailleurs aux aspects environnementaux des opérations commerciales et corporatives, notamment dans le contexte de fusions et acquisitions.

Me Benoit-Proulx possède également une expérience en droit autochtone, particulièrement en ce qui concerne la consultation et la participation des communautés autochtones dans le cadre de projets d’énergie et de ressources naturelles. Elle a notamment été co-auteure, chez BLG, d’une analyse consacrée aux modifications proposées à la Loi sur l’évaluation d’impact dans le cadre du projet de loi d’exécution du budget de 2024.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.