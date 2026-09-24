Un ex-doyen de la Faculté de droit arrêté en Europe

Sa trace s'était perdue quelque part entre Oxford et la Suisse…

Jonathan Black-Branch - source : Radio-Canada

Jonathan Black-Branch, ex-doyen de la Faculté de droit de l'Université du Manitoba soupçonné d'avoir détourné plus de 660 000 $ en fonds universitaires, a été arrêté en Europe à la suite d'une demande d'extradition.

C'est ce qu'a confirmé le Service de police de Winnipeg à CTV News.

Dans un courriel transmis mardi, l'agent Stephen Spencer a indiqué que la procédure d'extradition était en cours. Les questions supplémentaires du média ont été transmises à l'Unité des crimes financiers, qui mène l'enquête. L'homme de 64 ans faisait l'objet depuis le 30 mars d'un mandat d'arrêt pancanadien pour une fraude de plus de 5 000 $. Les accusations criminelles n'ont pas été prouvées devant un tribunal.

Formations prestigieuses et fonds restreint

Comme le rapporte CTV News, une enquête interne menée par l’université à la suite d'une plainte a révélé que l'ancien doyen avait utilisé des fonds universitaires pour payer des formations, des adhésions à des clubs, des logements et des repas pendant son mandat, de 2016 à 2020. Plus de 518 000 $ auraient servi entre décembre 2017 et juillet 2019 à des programmes de perfectionnement, dont un MBA et un LLM pour cadres, ainsi que des cours à Harvard, à la Cambridge Judge Business School et au Yale Global Executive Leadership Program.

De cette somme, 472 281,52 $ auraient été imputés au Fonds Desautels, un compte dont l'usage est restreint par les donateurs. D'après l'université, ces dépenses contrevenaient à sa politique et à l'accord qui régit ce fonds. La plainte allègue aussi que Me Black-Branch aurait fait verser 75 000 $ à un organisme de désarmement nucléaire dont il présidait le conseil d'administration.

Pour échapper au contrôle de son supérieur, il aurait fait transiter les paiements par un autre système d'approbation, avant de les autoriser lui-même.

L'université a intenté une poursuite devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba en août 2024. Elle a obtenu en mai 2025 un jugement par défaut de 679 269,98 $, plus les frais juridiques et un intérêt annuel de 3 %. En avril 2026, un porte-parole a indiqué que les efforts de recouvrement se poursuivaient.

Un homme introuvable

L'ancien doyen a quitté le Canada après la fin de son contrat en juillet 2020. Selon les documents judiciaires cités par CTV News, un huissier britannique n'a pas réussi à le trouver à sa dernière adresse connue, à Oxford. Une déclaration sous serment datée de décembre 2024 fait état de « quelques soupçons » voulant qu'il se soit installé en Suisse.

Me Black-Branch a été radié du Barreau du Manitoba en février 2024 pour faute professionnelle et conduite indigne d'un avocat. Il ne s'était pas présenté à l'audience disciplinaire. Le Bar Standards Board d'Angleterre et du Pays de Galles l'a aussi radié. Le tribunal a qualifié sa conduite de « malhonnêteté flagrante et persistante ».

L'université a depuis adopté une nouvelle politique et créé un cours sur la gestion financière et l'éthique.