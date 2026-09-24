Nouvelles

Juge recherché

Juge recherché
Didier Bert

Didier Bert

2026-09-24 12:00:54

Commenter

Un nouvel appel à candidatures vient d'être lancé pour un poste de juge.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, lance un avis de candidature à la fonction de juge de la Cour du Québec.

L’appel concerne un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre civile, subsidiairement à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Val-d’Or ou dans le voisinage immédiat.

Le candidat retenu sera appelée à siéger dans les districts judiciaires d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue.

Il siégera également à la Cour itinérante dans la région de coordination Abitibi-Témiscamingue-Eeyou Istchee-Nunavik et à la centralisation des urgences en matières criminelle et pénale, de la jeunesse et civile.


La personne devra présider les séances de comparution des personnes détenues les samedis, dimanches et jours fériés. Elle doit maîtriser la langue anglaise.

L’avis s’adresse aux personnes ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans, inscrites au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 2 novembre 2026.

Pour plus de détails sur les moyens de postuler, c’est ici.

Partager cet article:

1764
Publier un nouveau commentaire
Annuler
Remarque

Votre commentaire doit être approuvé par un modérateur avant d’être affiché.

NETiquette sur les commentaires

Les commentaires sont les bienvenus sur le site. Ils sont validés par la Rédaction avant d’être publiés et exclus s’ils présentent un caractère injurieux, raciste ou diffamatoire. Si malgré cette politique de modération, un commentaire publié sur le site vous dérange, prenez immédiatement contact par courriel (info@droit-inc.com) avec la Rédaction. Si votre demande apparait légitime, le commentaire sera retiré sur le champ. Vous pouvez également utiliser l’espace dédié aux commentaires pour publier, dans les mêmes conditions de validation, un droit de réponse.

Bien à vous,

La Rédaction de Droit-inc.com

PLUS

Articles similaires

Articles les plus populaires
1.
Action collective contre la CCQ
2.
Un ex-doyen de la Faculté de droit arrêté en Europe
3.
L’amende disciplinaire imposée à un avocat réduite de moitié
4.
Le droit de l’environnement, au-delà du litige
5.
Juge recherché
EMPLOIS

EN VEDETTE