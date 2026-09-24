Juge recherché

Un nouvel appel à candidatures vient d'être lancé pour un poste de juge.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, lance un avis de candidature à la fonction de juge de la Cour du Québec.

L’appel concerne un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre civile, subsidiairement à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Val-d’Or ou dans le voisinage immédiat.

Le candidat retenu sera appelée à siéger dans les districts judiciaires d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue.

Il siégera également à la Cour itinérante dans la région de coordination Abitibi-Témiscamingue-Eeyou Istchee-Nunavik et à la centralisation des urgences en matières criminelle et pénale, de la jeunesse et civile.

La personne devra présider les séances de comparution des personnes détenues les samedis, dimanches et jours fériés. Elle doit maîtriser la langue anglaise.

L’avis s’adresse aux personnes ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans, inscrites au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 2 novembre 2026.

Pour plus de détails sur les moyens de postuler, c’est ici.