Un ancien ministre de la Justice appuie Éric Duhaime

Un ex-ministre de la Justice annonce qu'il votera conservateur. Son premier argument porte sur les peines et les délais judiciaires.



Marc Bellemare - source : Bellemare Avocats

L'avocat Marc Bellemare, ministre de la Justice du Québec en 2003-2004, annonce dans une lettre publiée mardi par La Presse qu'il appuie le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime.

Son premier argument est juridique. Il salue la volonté du parti de s'attaquer aux peines purgées à domicile — en matière de crimes sexuels, de violence conjugale et d'abus envers les aînés —, d'instaurer des peines minimales, de resserrer la libération conditionnelle et d'éviter les libérations pour délais déraisonnables.

Le tout, écrit-il, « en attendant notre pleine souveraineté en matière de justice ».

La formule dit l'essentiel du problème : les peines, la détermination des peines minimales et la libération conditionnelle relèvent du droit criminel, donc du Parlement fédéral. Un gouvernement du Québec administre la justice, il ne réécrit pas le Code criminel.

Éric Duhaime - source : PCQ

Les délais, eux, sont bien de compétence québécoise. Et le problème est documenté : les arrêts de procédures fondés sur l'arrêt sont passés de 18 à 96 en un an entre 2022 et 2023, le palais de justice de Sherbrooke en comptant à lui seul 50.

Marc Bellemare n'en est pas à sa première sortie publique. Il avait démissionné du cabinet Charest en avril 2004, faute de voir abolir le régime du « no-fault », promesse libérale qui l'avait fait entrer en politique. Il continue de le combattre depuis son cabinet de Québec.

Le PCQ, pour sa part, avait décliné l'invitation du Barreau à son Sommet sur l'État de droit, laissant sa chaise vide devant les quatre autres partis.

Il s'agit d'une lettre d'opinion, pas d'une candidature.