Décès d’une dirigeante d’entreprises

Une juriste pionnière du monde des affaires est décédée. Qui était-elle?



Jocelyne Pelchat - source : SC Mont Royal

Jocelyne Pelchat s’est éteinte à l’âge de 84 ans.

Elle était diplômée en droit de l'Université de Montréal. Elle avait fait des études supérieures en droit international à Londres.

« Jocelyne Pelchat fut une pionnière à une époque où peu de femmes accédaient aux plus hautes fonctions », souligne la famille dans l’avis de décès.

La femme d’affaires a occupé des postes de direction à Téléfilm Canada, à l'Office national du film du Canada, chez Astral, chez Québecor, à l’agence de publicité Provost/Ronalds-Reynolds et au Cosmodôme.

En 1987, Jocelyne Pelchat devient la première femme à diriger un quotidien au Canada, quand elle est nommée éditrice du Journal de Montréal.

La juriste a aussi été membre de plusieurs conseils d’administration, parmi lesquels la Banque du Canada, Petro-Canada, La Maritime Life Assurance Company, et Le Devoir.

Jocelyne Pelchat s’est aussi engagée dans la communauté. Elle a été la présidente du conseil de l’UQAM. Elle a été la présidente du Comité permanent d'initiative du Montréal métropolitain (COPIMM). Elle a siégé aux conseils d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Fonds d’investissement de la culture et des communications, la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame, Les Grands Ballets Canadiens et Ballets Jazz de Montréal.

« Le Québec a perdu une grande dame. La communauté de l'Université du Québec à Montréal partage votre deuil. Jocelyne Pelchat a contribué de façon importante au développement de notre université en présidant son Conseil d'administration. Nous lui serons éternellement redevables », salue Stéphane Pallage, le recteur de l’UQAM, sur la page de l’avis de décès.

« Au-delà de ses nombreuses réalisations professionnelles, ceux qui l'ont connue retiendront d’elle une femme chaleureuse, remplie de joie de vivre, qui aimait voyager et cuisiner. Dotée d'un rire franc et contagieux, elle créait naturellement des liens profonds avec ceux qui croisaient sa route. Elle croyait à l'importance des relations humaines, communiquait avec franchise et authenticité, et savait mettre chacun à l’aise », rend hommage la famille.

Jocelyne Pelchat laisse dans le deuil son époux Gordon Guiry, ses deux enfants et ses six petits-enfants.