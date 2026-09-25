Québec solidaire répond à l'ABC

Le parti est le premier à répondre au questionnaire de l'ABC-Québec. Il promet aussi un cadre réglementaire sur l'IA en justice.



Guillaume Cliche-Rivard - source : QS

Québec solidaire s'engage à investir 70 millions de dollars de plus dans l'aide juridique, pour en élargir l'admissibilité à 30 000 personnes qui avaient essuyé un refus et à 30 000 autres.

C'est l'engagement le plus chiffré de ses réponses au questionnaire de l'Association du Barreau canadien, division du Québec, publiées mercredi.

Le questionnaire, envoyé aux principaux partis, couvre cinq thèmes : le financement du système judiciaire, l'efficacité et l'accès à la justice, l'indépendance judiciaire, les grands enjeux de société, et l'État de droit et la confiance du public. L'ABC-Québec annonce qu'elle publiera les réponses des autres formations « selon une présentation uniforme », pour permettre la comparaison.

Sur l'intelligence artificielle, le parti est catégorique : « Un gouvernement solidaire imposera un cadre réglementaire sur l'usage de l'IA dans le système de justice, mettant l'humain au coeur. »

Sur les parajuristes, il se dit favorable à l'étude de leur intégration dans la Loi sur le Barreau, pour améliorer l'accès à la justice. C'est une troisième position dans un débat qui s'est installé dans la campagne : le Parti libéral veut élargir leurs tâches sur le modèle ontarien, et le Barreau demande de les encadrer au sein de l'Ordre.

Sur la disposition de dérogation, Québec solidaire reprend la position que son porte-parole Guillaume Cliche-Rivard avait défendue au Sommet du Barreau sur l'État de droit : en limiter l'usage aux situations de péril sérieux et objectif ou à la protection de la langue, avec dialogue judiciaire préalable et appui des deux tiers de l'Assemblée nationale.

Le parti réaffirme enfin que l'indépendance judiciaire est « un pilier fondamental d'un État de droit » auquel aucune mesure législative ou réglementaire ne doit nuire.

Pour situer le 70 millions : les seuils d'admissibilité à l'aide juridique sont indexés automatiquement au salaire minimum et ont été relevés de 2,22 % en mai 2025, portant à 29 302 $ le revenu donnant droit à la gratuité pour une personne seule.