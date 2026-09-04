Décès de la pionnière des droits des personnes queers et trans au Canada

Internée à l'adolescence parce que lesbienne, elle a dû produire un « certificat de santé mentale » pour être admise au Barreau….



Barbara findlay - source : National Magazine

L'avocate Barbara findlay, c.r., pionnière de la défense des droits des personnes queers et trans au Canada, est décédée le 22 août à l'âge de 77 ans, rapporte le magazine ABC National. Atteinte d'encéphalomyélite myalgique depuis des années, elle a choisi l'aide médicale à mourir — et partageait encore des ressources et des outils de mobilisation la veille de son décès.

Près de cinq décennies durant, l'avocate de Vancouver — qui écrivait son nom sans majuscules, un choix assumé malgré les résistances — a mené des batailles juridiques marquantes : le droit d'une femme trans d'agir comme intervenante bénévole auprès de victimes d'agression sexuelle, ou encore le droit des deux mères d'un couple lesbien d'être inscrites à l'acte de naissance de leur enfant. Avec l'avocate Adrienne Smith, elle a aussi contribué à faire reconnaître le marqueur de genre « X » en Colombie-Britannique.

Son combat, elle l'a d'abord mené pour elle-même : internée en hôpital psychiatrique à l'adolescence parce qu'elle était lesbienne, elle a dû fournir un « certificat de santé mentale » avant d'être admise au Barreau. Après une décennie à l'aide juridique, elle a fondé à Vancouver un cabinet dédié aux communautés queers et trans.

Steeves Bujold - source : McCarthy

Cofondatrice de la section de l'ABC sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre — aujourd'hui l'Alliance de la diversité sexuelle et de genre —, elle a poursuivi le combat après sa retraite en 2019 en cofondant Lawyers Against Transphobia et en créant une formation d'alerte sur le recours élargi à la disposition de dérogation de la Charte.

« Elle a été, pendant une bonne partie de sa carrière, la première et parfois la seule avocate ouvertement queer que les gens avaient rencontrée », témoigne Lee Nevens, ex-présidence de la division C.-B. de l'ABC et première personne trans à occuper ce poste (traduction libre, comme les autres citations de ce texte). « Nous pouvions voir qu'on pouvait être out, queer, respecté et mener une carrière complète en droit. »

Pour Steeves Bujold, associé chez McCarthy Tétrault à Montréal et premier président de l'ABC à avoir un conjoint de même sexe, elle incarnait le courage : « C'est une chose de plaider devant un auditoire acquis ou réceptif. C'en est une tout autre de plaider seul, en environnement hostile — et c'est ce qu'elle a fait la majeure partie de sa carrière. » Là où nous en sommes, ajoute-t-il, « n'est pas une coïncidence : c'est l'aboutissement d'un long processus, dur et douloureux, mené par ceux qui sont venus avant ».

« La multitude d'avocats 2SLGBTQIA+ qui suivent les traces de barbara constitue son legs durable », a résumé la présidente de l'ABC, Bianca Kratt.