Une recrue chez Clyde & Co

Le cabinet accueille une nouvelle avocate en litige. Qui est-elle?

Frédérique Cartier-Côté - source : LinkedIn

Clyde & Co accueille Me Frédérique Cartier-Côté au sein de son équipe à titre d’avocate en litige.

Elle a amorcé sa carrière chez De Grandpré Chait . Au cours de son parcours, elle a également travaillé comme étudiante en droit chez Lanctot Avocats.

En parallèle de son parcours juridique, elle a été responsable des installations sportives pour la Société du parc Jean-Drapeau.

Me Cartier-Côté s’est également impliquée dans la vie étudiante, notamment comme vice-présidente aux activités internes du Comité Droit et Sports et vice-présidente aux affaires sportives du Comité Jeux'ridiques.

Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.