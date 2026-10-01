Une recrue chez Clyde & Co
2026-10-02 08:30:48
Le cabinet accueille une nouvelle avocate en litige. Qui est-elle?
Clyde & Co accueille Me Frédérique Cartier-Côté au sein de son équipe à titre d’avocate en litige.
Elle a amorcé sa carrière chez De Grandpré Chait. Au cours de son parcours, elle a également travaillé comme étudiante en droit chez Lanctot Avocats.
En parallèle de son parcours juridique, elle a été responsable des installations sportives pour la Société du parc Jean-Drapeau.
Me Cartier-Côté s’est également impliquée dans la vie étudiante, notamment comme vice-présidente aux activités internes du Comité Droit et Sports et vice-présidente aux affaires sportives du Comité Jeux'ridiques.
Elle est diplômée en droit de l’Université de Montréal.
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